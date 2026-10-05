Avrupa kışa hazırlanırken doğal gaz fiyatları yükseliyor

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Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve Avrupa'nın kış öncesindeki düşük gaz stokları, doğal gaz piyasasında arz kaygılarını öne çıkardı. Körfez'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının aksayabileceğine yönelik endişelerle Avrupa'da fiyatlar haftaya yükselişle başladı.

Avrupa doğal gaz piyasasının referans noktası olan Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, cuma gününü 74,76 Euro'dan kapattı. Bugün saat 09.57 itibarıyla fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 75,07 Euro'ya ulaştı.

Hürmüz'deki saldırılar sevkiyat kaygısını artırıyor

Savaş öncesinde dünya petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, enerji arzı açısından yakından takip ediliyor. Son haftalarda gemilere yönelik saldırılar, Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatların güvenliğini ve kesintisiz sürüp süremeyeceğini yeniden gündeme taşıdı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), boğazda bir petrol tankerine kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiğini açıkladı. İran basınında ise Keşm Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Boğazın açılması için diplomatik temaslar sürüyor

Güvenlik endişelerine eşlik eden diplomatik süreçte İran, ABD'den gelen mesajları değerlendiriyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için hazırladıkları 7 günlük plana ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği mesajı incelediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'nin son teklifine ilişkin ek hususlar bulunduğunu ve bunların karşı tarafa aktarılacağını bildirdi.

Gaz depoları beş yıllık ortalamanın gerisinde

Avrupa'da stokların seviyesi de olası arz kesintilerine ilişkin kaygıları güçlendiriyor. Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depoları yüzde 72,4 doluluk oranına sahip. Son beş yılın aynı dönemine ait ortalama ise yüzde 87 seviyesinde bulunuyor.

Kış öncesi depoların doldurulmaya çalışıldığı bu dönemde stokların mevsimsel ortalamanın altında olması, uzun süreli bir sevkiyat kesintisinin arzı daha da daraltabileceği endişesine yol açıyor. Analistler, ısıtma sezonunun beklenenden soğuk başlaması hâlinde artacak talebin fiyatlar üzerinde ek yükseliş baskısı oluşturabileceğini belirtiyor.