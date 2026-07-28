Avrupa Rus gazından vazgeçti: Fatura üçe katlandı

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Rus enerji şirketi Gazprom, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarındaki ağırlığının fiyatları artırdığını savundu.

Gazprom Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, Endonezya'da düzenlenen “IndoPacific LNG Summit 2026” kapsamındaki panelde Avrupa'nın enerji tedarik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polous, LNG'nin boru hattıyla taşınan doğal gaza kıyasla daha güvenilir olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Avrupa LNG'sinin yüzde 60'ı ABD'den

Avrupa'nın geçmişte Rus doğal gazına bağımlı olduğu gerekçesiyle eleştiriler yönelttiğini hatırlatan Polous, bugün kıtanın LNG ithalatının yüzde 60'ının ABD tarafından karşılandığını belirtti.

Almanya'nın LNG ithalatında ABD'nin payının yüzde 90'ı aştığını aktaran Polous, Washington'ın Avrupa pazarındaki hakimiyetine dikkati çekti.

Polous, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat daha yüksek seviyeye çıktı." dedi.

Stratejik geçiş noktalarındaki risklere dikkat çekti

Katar'ın uzun yıllardır küresel LNG piyasasının önde gelen tedarikçileri arasında bulunduğunu belirten Polous, deniz yoluyla yapılan sevkiyatların farklı risklere açık olduğunu söyledi.

Polous, üretim tesislerinde yaşanabilecek kesintilerin yanı sıra Hürmüz, Malakka ve Bab el-Mendeb boğazları ile Panama Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarındaki sorunların LNG tedarikini aksatabileceğini kaydetti.

Gazprom'un Avrupa sevkiyatı sert düştü

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl boyunca gerçekleştirdiği boru hattı yatırımları sayesinde 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a çıkarmıştı.

Yaptırımların ardından Avrupa'daki müşterilerinin önemli bölümünü ABD, Katar ve Norveç gibi alternatif tedarikçilere kaptıran şirketin sevkiyat hacmi büyük ölçüde geriledi.

Gazprom'un Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeyken, 2025'te yaklaşık 18 milyar metreküpe düştü.