Avrupa'da doğal gaz alarmı: Kış öncesi stoklar endişe yarattı

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Körfez bölgesinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında yaşanan kesintiler, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması ve sıcak havanın enerji talebini artırmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, cuma gününü 61,42 Euro'dan tamamlamıştı. Fiyat, pazartesi günü saat 12.32 itibarıyla yüzde 1,4 artarak 62,26 Euro'ya ulaştı.

Sıcak hava doğal gaz talebini artırdı

Doğal gaz kontratları, yüksek sıcaklıkların soğutma amaçlı elektrik tüketimini artırmasıyla geçen haftanın son işlem gününde yükselişe geçmişti. Elektrik ihtiyacındaki artışın doğal gazla çalışan santrallere yönelik talebi güçlendirmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin yeni haftada da sürmesine neden oldu.

Sıcak havanın etkisine, Körfez'den Avrupa'ya ulaşan LNG tedarikindeki kesintiler ile ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler de eklendi. Bu gelişmeler, arz güvenliğine yönelik endişelerin yeniden öne çıkmasına yol açtı.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik azaldı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırım tehditlerinde bulunması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yakın zamanda anlaşma sağlanacağı beklentisini zayıflattı.

Son dönemde gemileri hedef alan saldırıların ardından boğazdan geçen deniz trafiğinin önemli ölçüde azalması da bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğine işaret etti. Hürmüz üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin belirsizlik, Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatları destekleyen başlıca faktörlerden biri oldu.

Depolardaki doluluk yüzde 60,8'de kaldı

Arz tarafındaki riskler sürerken Avrupa'nın doğal gaz stoklarının durumu da piyasalardaki endişeyi artırıyor. Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 60,8 seviyesinde bulunuyor.

Depolama seviyelerinin tarihsel ortalamaların altında kalmasının yanı sıra kış öncesi hedeflere rahatlıkla ulaşılabilmesi için gereken dolum hızının da yakalanamadığı belirtiliyor.

Sıcak hava stok çalışmalarını da zorlaştırıyor

Güney ve Orta Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgaları, stokların yeniden oluşturulması sürecini sekteye uğratıyor. Doğal gazla çalışan elektrik santrallerine yönelik talebin artması, depolara aktarılabilecek arzın bir bölümünün elektrik üretiminde kullanılmasına neden oluyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin ve Avrupa'daki düşük depolama seviyelerinin doğal gaz fiyatlarını hafta boyunca yüksek tutabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte fiyatların yönü açısından LNG akışlarına ilişkin gelişmelerin belirleyici olmayı sürdüreceği öngörülüyor.