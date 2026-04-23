Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseltmeye devam ediyor

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, jeopolitik risklerin yeniden tırmanmasıyla yükselişe geçti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin duraksaması ve Hürmüz Boğazı çevresinde süren gerilim, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı.

Avrupa’nın referans doğal gaz piyasası olarak kabul edilen Hollanda TTF ön ay kontratı, erken işlemlerde yüzde 3,8 artarak megavat saat başına 45,21 euro seviyesine çıktı. Fiyatlar haftalık bazda ise yüzde 6’nın üzerinde artış kaydetmeye hazırlanıyor.

LNG talebi rekabeti artırıyor

ANZ Research’ün değerlendirmesine göre Avrupa, fiyatlarda son dönemde görülen gerilemeye rağmen mevsim normallerinin üzerinde LNG ithalatı yapmayı sürdürüyor. Bu durum özellikle Güney Asya’da alımları hızlandırırken, küresel LNG sevkiyatları için rekabeti de artırıyor.

AB’den depolama hamlesi

Öte yandan Avrupa Birliği, enerji piyasalarındaki oynaklığa karşı yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. AB yetkilileri, doğal gaz depolama yükümlülüklerinde daha esnek kurallar uygulanmasını içeren bir planı gündeme aldı.