Avrupa'da doğalgaz alarmı: Fiyatlar beklentinin yüzde 40 üzerine çıkabilir

Analistlere göre, Avrupa doğalgaz piyasasında arz yönlü riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların etkisiyle, 2026 yılı doğalgaz fiyatlarının önceki öngörülerin yaklaşık yüzde 40 üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Piyasalarda, fiyatların 2027 yılı boyunca da yüksek seyrini koruyacağı değerlendirmesi öne çıkıyor.

TTF fiyatları için yukarı yönlü tahmin

Güncel projeksiyonlara göre, Avrupa'nın referans doğalgaz göstergesi olan Hollanda TTF vadeli işlem fiyatlarının 2026 yılında ortalama mmBtu başına 14 dolar seviyesinde olması öngörülüyor. 2027 yılında bu seviyenin mmBtu başına 10 dolara gerilemesi beklenirken, 2028 ve sonrasında fiyatların mmBtu başına 8,50 dolar civarında dengelenebileceği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı arzı daraltıyor

Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda, son dönemde yaşanan saldırılar nedeniyle fiili bir kesinti oluştuğu belirtiliyor. Bu durumun küresel arz zincirinde daralmaya yol açtığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, arz kesintisinin özellikle Avrupa ülkelerini LNG tedariki için daha yüksek maliyetlere katlanmak zorunda bırakabileceğini vurguluyor.

Asya'da alternatif arayışı

Öte yandan, LNG'nin yaklaşık yüzde 26'sını Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temin eden Asya ülkelerinin de arz sıkıntısı nedeniyle alternatif kaynaklara yönelmesi bekleniyor.

Artan rekabetin, küresel LNG piyasasında fiyatları yukarı yönlü etkilemeye devam edebileceği değerlendiriliyor.