Avrupa’da jet yakıtı alarmı: Havayollarından AB’ye acil önlem çağrısı

Avrupa’daki havayolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe, jet yakıtı arzında yaşanan riskler ve maliyetlerdeki hızlı artış nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) acil önlem çağrısında bulundu.

Lufthansa, Air France-KLM ve Ryanair gibi şirketlerin de üyesi olduğu Brüksel merkezli A4E, Orta Doğu’daki gelişmelerin sektöre etkilerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yakıt ikmali zorunluluğu askıya alınsın

Açıklamada, AB’nin tedarikçilerden doğrudan veri alarak jet yakıtı arzını yakından takip etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca mevcut kurallar kapsamında havayollarına getirilen, uçuş yapılan havalimanlarının en az yüzde 90’ında yakıt ikmali yapma zorunluluğunun geçici olarak kaldırılması talep edildi.

“Olağanüstü durum” tanımı genişletilmeli

Yolcu haklarına ilişkin düzenlemelere de değinilen açıklamada, olağanüstü durumların daha net tanımlanması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yakıt sıkıntısı, çatışmalar nedeniyle hava sahalarının kapanması, resmi güvenlik uyarıları ve hava trafik kontrol kaynaklı yönlendirmelerin tazminat açısından olağanüstü durum sayılması istendi.

Yolcu maliyetlerini düşürecek öneriler

A4E, artan maliyetlerin yolculara yansımaması için çeşitli ekonomik tedbirler de önerdi. Bunlar arasında Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) geçici olarak askıya alınması, ETS maliyetlerinin düşürülmesi, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kapsamında yüzde 100 geri ödeme sağlanması, AB genelinde koordinasyonun artırılması, iç hat uçuşlarında KDV’nin azaltılması ve havacılık vergilerinin kaldırılması yer aldı.

Uzun vadede ortak yakıt stratejisi

Uzun vadeli çözüm önerileri arasında ise petrol stoklarına ilişkin düzenlemelere kerosenin dahil edilmesi, AB genelinde ortak yakıt alımının teşvik edilmesi, jet yakıtı arzına yönelik yükümlülükler getirilmesi ve rafinerilere yönelik hedefli üretim zorunluluklarının uygulanması öne çıktı.

“Üç hafta içinde kriz çıkabilir” uyarısı

Geçtiğimiz hafta ACI Europe de benzer bir uyarıda bulunarak, Hürmüz Boğazı’nda ticaret akışının tam olarak normale dönmemesi halinde Avrupa’daki havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı sıkıntısı yaşayabileceğini açıklamıştı.

Fiyatlar iki katına çıktı, risk büyüyor

Arz daralmasının etkisiyle Avrupa’da jet yakıtı fiyatlarının savaş öncesine göre yaklaşık iki katına çıkarak rekor seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Özellikle Basra Körfezi’nden gelen tedarike yüksek oranda bağımlı olan Avrupa, bu tür kesintilere karşı en hassas bölgeler arasında gösteriliyor.

Yaz sezonu uçuşları tehlikede

Nitekim arz sorunları nedeniyle İtalya’daki bazı havalimanlarında yakıt kullanımına sınırlamalar getirilirken, bazı havayolu şirketleri çatışmanın sürmesi halinde yaz sezonu uçuşlarının Avrupa genelinde risk altına girebileceği uyarısında bulunuyor.