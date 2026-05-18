Avrupa'da LNG alarmı: İthalat düşüyor, risk büyüyor

İran savaşı sonrası küresel enerji arzında yaşanan aksaklıklar, Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını baskılamaya devam ediyor. Veri şirketi Kpler'in tahminlerine göre, Avrupa'nın LNG ithalatı nisanda yüzde 7 gerilerken, mayıs ayında da yıllık bazda yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

Avrupa ülkeleri kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurma yarışını sürdürürken, arz tarafında yaşanan daralma enerji güvenliği açısından risk oluşturuyor.

Soğuk hava ve bakım çalışmaları talebi artırdı

Energy Aspects analisti Erisa Pasko, mayıs ayında görülen ani soğuk hava dalgalarının ısınma amaçlı gaz talebini dönem dönem yükselttiğini belirtti.

Pasko ayrıca bazı linyit, kömür ve biyokütle santrallerinde devam eden bakım çalışmalarının da gaz kullanımını artırdığını ifade etti. Avrupa'daki yeniden gazlaştırma terminallerinde gerçekleştirilen mevsimsel bakım faaliyetlerinin ise LNG ithalatı üzerinde ek baskı yarattığı kaydedildi.

Asya talebi LNG rotalarını değiştiriyor

Öte yandan Katar kaynaklı LNG sevkiyatlarının Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunlardan etkilenmesi, Asyalı alıcıların spot piyasada daha agresif alım yapmasına neden oldu.

Kpler Baş Analisti Ronald Pinto, "Özellikle Güney Asya ülkelerindeki güçlü talep tarafından yönlendirilen gemi yönlendirmelerinde Asya'ya doğru belirgin bir artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

Uzmanlar, yaz aylarında Asya'da artacak soğutma ihtiyacının LNG talebini daha da yükseltebileceğini, bunun da Avrupa'nın LNG tedariki için daha yüksek fiyat ödemesine yol açabileceğini değerlendiriyor.