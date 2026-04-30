Bakan Bayraktar duyurdu: Yenilenebilir enerjide rekor kırıldı

Türkiye, mart ayında yenilenebilir enerji üretiminde tarihi bir seviyeye ulaştı. Ülkede bu dönemde 19,46 milyar kilovatsaatlik yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, söz konusu ayda toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte ikisi yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bu gelişmede son yıllarda yapılan yatırımların etkili olduğu belirtildi.

Martta hidroelektrik santralleri 10,6 milyar kilovatsaat üretimle öne çıkarken, toplam üretimin yüzde 35,4’ü bu santrallerden elde edildi. Güneş enerjisinden 3,24 milyar kilovatsaat, rüzgar enerjisinden ise 3,67 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Aynı dönemde yerli kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 77,3 olurken, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 65 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Bayraktar: Hedefi çok daha yukarıya taşıyacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, artan enerji talebinin yerli ve çevreci kaynaklarla karşılanmasına yönelik yatırımların sonuç verdiğini ifade etti.

Bayraktar, "Martta 19,46 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üzerinde çalıştığımız yeni uzun dönemli enerji planı çerçevesinde yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji, şu anda olduğu gibi yeni enerji mimarimizin de önemli yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Türkiye'nin güncel yenilenebilir enerji hedefini açıklamasıyla birlikte, daha önce belirlenen 'güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç' hedefini çok daha yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.