Benzin ve motorinde indirim: Tabelaya yansıdı

ABD ile İran arasında tansiyonun düşmesi, taraflar arasında anlaşma beklentilerinin güçlenmesi ve İran'ın onay verdiği petrol tankerlerinin yeniden Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte ham petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin altına indi.

Petrol piyasasında yaşanan bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü bir düzenlemeyi gündeme getirdi.

Bugünden itibarıyla benzinde 5,50 lira, motorinde ise 7,25 lira tutarında indirim uygulanması öngörülüyor.

Eşel mobil sistemi sonrası ne kadarı pompaya yansıdı?

Ancak eşel mobil sistemi kapsamında söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Buna göre benzinde tüketiciye yansıyacak indirim 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olacak.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatının 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya ve İzmir'de 64,19 liraya düşmesi bekleniyor.