Benzine bir zam daha kapıda: Pompa fiyatlarına 1,56 TL artış bekleniyor

Benzinde 1,56 TL'lik pompa zammı bekleniyor
Benzine dün gece gelen 1,06 TL'lik zammın ardından, pazartesi gece yarısından itibaren litre fiyatına 2,08 TL'lik yeni bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre bu artışın 1,56 TL'si pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece benzinde son birkaç gündeki toplam pompa zammı 2,62 TL'ye ulaşacak.
Akaryakıt fiyatlarında artış eğilimi sürüyor. Benzinin litre fiyatına dün gece yansıyan 1,06 TL'lik zammın ardından, pazartesi gece yarısından itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ürün fiyatına 2,08 TL zam öngörülüyor. Ancak bu artışın tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı, 52 kuruşluk kısmın mevcut vergi mekanizması kapsamında karşılanacağı, kalan 1,56 TL'nin ise tüketiciye yansıtılmasının beklendiği belirtiliyor.
Beklenen artışın yürürlüğe girmesi halinde, benzinin litre fiyatı birkaç gün içinde ikinci kez yükselmiş olacak. Dün gece pompaya yansıyan 1,06 TL'lik zamla birlikte değerlendirildiğinde, son günlerdeki toplam pompa fiyatı artışı 2,62 TL'ye ulaşacak.