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Benzine indirim, motorine zam geliyor: Tabelalar yeniden değişecek

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 96 kuruş indirim öngörülürken, motorin grubunda ise fiyat artışı bekleniyor. Motorindeki zammın miktarı henüz netleşmedi.

Cihan Oruçoğlu
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Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (9 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında farklı yönlerde değişiklik bekleniyor.

Benzin grubunda 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 96 kuruşluk indirim öngörülüyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde benzin fiyatları gece yarısından itibaren 96 kuruş gerileyecek.

Motorinde zam beklentisi

Motorin grubunda ise fiyatların yukarı yönlü değişmesi bekleniyor. Sektör kaynakları motorine zam öngörüldüğünü belirtirken, artışın miktarı henüz netleşmedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 84.70 TL
Motorin: 90.20 TL
LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 84.50 TL
Motorin: 90.00 TL
LPG: 40.60 TL

Ankara:

Benzin: 85.70 TL
Motorin: 91.30 TL
LPG: 41.29 TL

İzmir:

Benzin: 85.90 TL
Motorin 91.50 TL
LPG: 41.20 TL

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