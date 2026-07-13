Benzine zam geliyor: Tarih netleşti

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Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Geçen hafta litre başına 5 liranın üzerinde zam yapılan motorinde fiyatlar yüksek seyrini korurken, motorin ile benzin arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 liraya ulaştı.

Beklenen benzin zammı öncesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 69,88 TL, benzinin litre fiyatı ise 62,90 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.75 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir:

Benzin: 64.14 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL