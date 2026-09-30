Bir depo benzin için ülke değiştiriyorlar: Yeni zam kapıda
Yunanistan'da yükselen akaryakıt fiyatları sürücüleri sınırın ötesine taşıdı. Ülkenin kuzeyinde yaşayanlar, depolarını daha ucuza doldurmak için Bulgaristan'a geçmeye başladı. İki ülke arasında benzinde litre başına 56, motorinde 33 sente ulaşan fiyat farkı bulunurken, Yunanistan'da pompa fiyatlarına yüzde 2'lik yeni bir artış gelebileceği belirtiliyor.
Yunanistan'da artan akaryakıt maliyetleri, ülkenin kuzeyindeki sürücüleri komşu Bulgaristan'a yöneltti. İki ülke arasındaki belirgin fiyat farkı, sınır bölgelerinde akaryakıt alışverişini hareketlendirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, özellikle Serez, Drama ve Kilkis'te yaşayan sürücüler Promahonas Sınır Kapısı'nı kullanarak araçlarının depolarını Bulgaristan'da dolduruyor.
Benzinde fark 56 sente ulaşıyor
Bulgaristan'da kurşunsuz benzinin litresi Yunanistan'a kıyasla yaklaşık 56 sent, motorin ise 33 sent daha ucuza satılıyor.
Üstelik Yunanistan'da pompa fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Akaryakıt piyasası temsilcilerine göre rafinerilerin yeni fiyatlandırması, fiyatlara yaklaşık yüzde 2'lik ilave artış olarak yansıyabilir.
Hükümet destek hazırlığında
Yaşanan gelişmelerin ardından Yunanistan hükümetinin tüketicilerin üzerindeki maliyeti hafifletmek amacıyla yeni destek önlemleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Planlanan adımların ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.