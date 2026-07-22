Brent 95 doları aştı! Dev bankadan 120 dolar uyarısı geldi

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ABD ile İran arasında yaklaşık beş aydır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgasını beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın orta kesimindeki yer altı nükleer tesisi olarak bilinen Pickaxe Mountain'ın "çok yakında ve çok ağır şekilde" hedef alınacağını açıklarken, bu açıklamanın ardından petrol fiyatları hızla yükseldi.

Son 6 haftanın en yüksek seviyesi

Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 95,24 dolara çıktı. Böylece fiyatlar son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Goldman Sachs'tan 120 dolar senaryosu

Yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların yılın son çeyreğine kadar devam etmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yükselebileceğini öngördü.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin önemli ölçüde yavaşladığı, küresel petrol stoklarının ise kritik seviyelere gerilediği belirtiliyor.

Denizcilik istihbarat şirketi Windward'ın verilerine göre boğazdan geçen tankerlerin büyük bölümü İran'ın belirlediği rotaları kullanırken, Umman kıyılarını tercih eden iki tankerin İran tarafından vurulduğu bildirildi.

ABD'de savaşın maliyeti tartışılıyor

Çatışmalar uzarken savaşın ekonomik yükü de Washington'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'de yaptığı açıklamada savaşın bugüne kadarki maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakama İran saldırılarında zarar gören ABD askeri tesislerinin yeniden inşa maliyetlerinin dahil olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray ise savaş harcamalarının karşılanabilmesi için Kongre'den yaklaşık 67 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu.

Gözler yer altındaki nükleer tesiste

Trump'ın hedef gösterdiği Pickaxe Mountain tesisi, Natanz yakınlarında inşa edilen ve İran'ın en güçlü korunan nükleer tesislerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre tesis, Fordow'dan daha derinde bulunuyor ve mevcut sığınak delici bombalara karşı dahi yüksek koruma sağlıyor.

İran ise nükleer tesislerine yönelik olası yeni bir ABD saldırısının bölgesel savaşın daha da genişlemesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Öte yandan İran destekli Husilerin Suudi Arabistan limanlarına yönelik deniz ablukası ilan etmesiyle birlikte Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı üzerindeki baskısının artabileceği değerlendiriliyor.