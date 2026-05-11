Brent petrol 104 doları aştı, doğal gaz fiyatları yükseldi
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, Avrupa enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Orta Doğu kaynaklı olası kesinti riskleri nedeniyle Avrupa doğal gaz fiyatları yükselirken, Brent petrol de 104 doların üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı LNG tankerlerinin konum sinyallerini kapatarak ilerlediğine yönelik veriler dikkat çekerken, tanker geçişlerinin sürmesi doğal gaz fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.
Gösterge niteliğindeki Hollanda TTF doğal gaz vadeli kontratı, sabah işlemlerinde yüzde 1,3 artışla megavat saat başına 44,74 Euro'ya yükseldi.
LNG tankerleri yükselişi sınırladı
Doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin, bazı LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığına ilişkin haberlerle sınırlı kaldığı belirtildi.
Enerji piyasalarında ayrıca petrol fiyatlarındaki hareketlilik de dikkat çekti. ICE borsasında işlem gören Haziran vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,45 yükselerek 104,79 dolara çıktı.
Tankerler düşük sinyalle geçiş yaptı
Kpler verilerine göre QatarEnergy'ye ait bir LNG tankerinin 9 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada konum sinyalini kapattığı, geminin ertesi gün Umman kıyılarında yeniden görüldüğü belirtildi.
Söz konusu tankerin Basra Körfezi'nden ayrıldıktan sonra Pakistan yönünde seyrettiği aktarıldı.
Veri sağlayıcısı Kpler, son dönemde Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (Adnoc) bağlantılı bazı LNG tankerlerinin de düşük seviyeli konum izleme sinyalleriyle benzer geçişler gerçekleştirdiğini bildirdi.