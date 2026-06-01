Brent petrolü İsrail'in Lübnan saldırılarının ardından yükseliyor

Brent petrolü İsrail ordusunun Lübnan topraklarında askeri operasyonları genişletme kararı almasının ardından pazartesi günü keskin bir yükseliş kaydetti. Küresel gösterge niteliğindeki Brent petrolü yüzde 2.4 değer kazanarak varil başına 93.35 dolara ulaştı. Batı Teksas Tipi hafif petrol (WTI) ise piyasaların askeri hareketliliğe tepki vermesiyle 89.78 dolar seviyesine tırmandı. Emtia yatırımcıları ABD ile İran arasındaki hassas diplomatik süreçleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki tedarik akışını yakından takip ediyor.

Tel Aviv yönetiminin Lübnan içlerine ilerleme kararı bölgede nisan ayında sağlanan ateşkes zeminine yönelik şüpheleri artırdı. Beyaz Saray Tahran ile yürütülen kırılgan uzlaşı ortamını korumaya çalışırken, tırmanan gerilim stratejik hatları zorluyor. Enerji piyasaları sınır hattındaki çatışmaların İran yönetimini doğrudan bir misilleme sürecine çekmesinden endişe duyuyor. Olası bir gerilim dünyanın en kritik enerji koridorunu büyük bir baskı altında bırakma riski taşıyor.

Netanyahu hükümetinin adımları Brent petrolü piyasasını hareketlendirdi

Son fiyat hareketini İsrail Savunma Kuvvetleri'ne verilen Lübnan içindeki operasyonları büyütme emri doğrudan tetikledi. Başbakan Benjamin Netanyahu ordunun sınırdaki Hizbullah mevzilerini engellemek adına ilerleyeceğini ilan etti. Netanyahu askeri harekatı ülkesi için kaçınılmaz bir güvenlik önlemi olarak tanımladı. Washington'da bölgesel tırmanmayı önlemeyi amaçlayan son diplomatik görüşmelere rağmen gelen bu adım piyasa aktörlerini şaşırttı.

Yatırımcılar için askeri karar kadar kararın zamanlaması da önem taşıyor. Nisan ayında sağlanan geçici uzlaşı Brent petrolü fiyatları üzerindeki jeopolitik baskıyı bir miktar hafifletmeyi başarmıştı. Enerji piyasası bölgesel tehditlerin tamamen bittiğini hiçbir zaman kabul etmedi. Lübnan kendisi büyük bir ham petrol üreticisi olmasa da Hizbullah örgütünün Tahran ile kurduğu yakın bağlar dengeleri değiştiriyor.

Brent petrolü piyasasında riskler çift taraflı seyrediyor

Askeri operasyonların derinleşmesi misilleme hamlelerini ve diplomatik anlaşmaların tamamen bozulma ihtimalini masaya getiriyor. Yaşanacak yapısal bir hesap hatası ABD ile İran arasındaki kontrollü dönemi tamamen bitirebilir. Goldman Sachs analistleri 2026 yılının dördüncü çeyreği için risklerin çift yönlü kalmaya devam ettiğini açıkladı. Kurum Brent petrolü tahminini varil başına 90 dolar, WTI tahminini ise 83 dolar olarak koruyor.

Hürmüz Boğazı güzergahındaki olası uzun süreli bir kesinti Brent petrolü fiyatlarını hızlıca daha yukarı taşıyabilir. Tüketici konumundaki büyük ekonomilerden gelen zayıf talep ise jeopolitik endişelerin azalması durumunda yükseliş trendini sınırlayacaktır. Finans kuruluşu Brent petrolü fiyatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca 90 ile 100 dolar bandında kalmasını bekliyor. Hürmüz Boğazı tamamen açılsa bile küresel piyasaların bölgedeki istikrara yeniden güvenmesi zaman alacaktır.

Tahran ve Washington hattında diplomatik dengeler izleniyor

Citi analistleri de Brent petrolü için yukarı yönlü risklerin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. Yüksek küresel stoklar ve Stratejik Petrol Rezervleri arzları olası fiyat şoklarına karşı geçici bir tampon oluşturuyor. Banka raporu İran yönetiminin Hürmüz Boğazı anlaşmalarının zamanlamasını kontrol ettiğini belirtiyor. Yatırımcılar siyasi kararları fiyatlama konusunda zorluk yaşıyor.