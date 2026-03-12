Çin’den kritik enerji hamlesi: Rafine yakıt ihracatı yasaklandı

Çin hükümetinin rafine yakıt ihracatını yasaklama kararı aldığı bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre karar, derhal yürürlüğe girecek şekilde uygulamaya konuldu.

12 Mart 2026’da yürürlüğe giren yasak kapsamında benzin, dizel ve havacılık yakıtı ihracatı durduruldu.

Rafinerilere yeni sözleşme imzalamama talimatı

Kaynakların verdiği bilgilere göre Pekin yönetimi, ülkenin en büyük rafinerilerine yeni ihracat sözleşmesi imzalamamaları talimatını iletti. Ayrıca daha önce onaylanmış sevkiyatlar için de alıcılarla yeniden görüşülmesi ve mümkünse iptal edilmesi yönünde müzakere yürütülmesi istendi.

Küresel enerji piyasaları için kritik adım

Çin’in geniş rafineri kapasitesi ağırlıklı olarak iç piyasaya hizmet veriyor. Ancak ülke aynı zamanda Asya başta olmak üzere birçok bölgeye önemli miktarda rafine yakıt ihraç eden önemli tedarikçilerden biri olarak biliniyor.

Pekin, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD'nin İran saldırıları ile büyüyen çatışmaların petrol ve gaz piyasalarında yarattığı dalgalanma ile bu kararı aldı. Uzmanlar, söz konusu hamlenin Çin’in enerji güvenliğini güçlendirme amacı taşıdığını değerlendiriyor.

Analistlere göre Çin’in rafine yakıt ihracatını durdurması, küresel arzı daraltarak özellikle Asya piyasalarında yakıt fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.