Citi'den kritik petrol uyarısı: Stoklar ne zaman tükenme noktasına gelecek?

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Citi, ABD-İran çatışması ile Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların küresel petrol stokları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti. Banka, şubat-ağustos döneminde gözlemlenebilir küresel stokların günlük ortalama yaklaşık 3 milyon varil azaldığını, toplam düşüşün ise 519 milyon varile ulaştığını bildirdi.

Citi analistleri, stoklardaki bu gerilemenin aynı hızda devam etmesi durumunda OECD ülkelerindeki petrol stoklarının 2027 sonuna kadar yaklaşık 70 günlük tüketime yetecek seviyeye inebileceğini öngördü.

Küresel stoklar 2029'da kritik seviyeye gerileyebilir

Bankanın tahminlerine göre Çin hariç petrol stokları 2028 ortasında, küresel stoklar ise 2029'un ilk çeyreğinde 70 günlük tüketim seviyesine düşebilir.

Citi, bu seviyenin 1970'ler ve 1980'lerde yaşanan ikinci petrol şoku sırasında görüldüğünü hatırlattı. Söz konusu dönemde enerji harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık yüzde 8'e ulaşmıştı. Bu oranın, mevcut koşullarda varil başına 200 doların üzerindeki toplam enerji maliyetlerine denk geldiği; güncel maliyetin ise yaklaşık 120 dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Dizel arzı daha erken sorun yaratabilir

Banka, genel stok görünümünün kısa vadeli ürün bazlı riskleri arka planda bırakabileceği uyarısında bulundu. Citi, "Özellikle dizel olmak üzere belirli rafine ürünlerde hâlihazırda arz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum daha da kötüleşebilir ve tahminlerin işaret ettiğinden önce, daha yerel ve ürüne özgü krizlere yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de toptan dizel fiyatlarının WTI petrolüne kıyasla varil başına 100 doların üzerinde seyrettiği, ağırlıklandırılmış rafineri marjının ise yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 350 artarak 33 dolara ulaştığı aktarıldı.

Brent 93 doların üzerine çıktı

Hızlı bir anlaşmaya varılacağı beklentisinin zayıflamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 93 doları, WTI'ın varil fiyatı ise 86 doları aştı. Ağustos başında Brent yaklaşık 80 dolar, WTI ise 75 dolar düzeyinde bulunuyordu.

Citi'nin temel senaryosu, yılın son çeyreğinde anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönünde. Banka, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Brent petrolün 2027'de tekrar 60 dolar bandına gerilemesini bekliyor.