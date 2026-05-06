Dev hava yolu şirketinin yalnızca 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Brüksel Havayolları'nın elinde yalnızca 4 ila 6 hafta yetecek kadar jet yakıtı kaldığı bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Avrupa genelinde etkisini artıran jet yakıtı krizi hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ticareti üzerindeki etkisi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunları nedeniyle yaşanan belirsizliklerin, Brüksel Havayolları'nın yakıt tedarikini de etkilediği belirtildi.

"Tam kapasite faaliyet garantisi verilemiyor"

4-6 haftalık dönemin ardından ise hava yolu şirketinin tam kapasite operasyonlarını sürdürebileceğine dair garanti veremediği ifade edildi.

Jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle yaşanabilecek uçuş iptallerinde yolculara ücret iadesi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Lufthansa Group bünyesinde faaliyet gösteren Brüksel Havayolları'nın yaklaşık 90 noktaya uçuş gerçekleştirdiği, 46 uçaktan oluşan filoya ve yaklaşık 3 bin 700 çalışana sahip olduğu belirtildi.

Avrupa'da jet yakıtı fiyatları iki katına çıktı

Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksaklıkları, Avrupa'da enerji fiyatlarını da yukarı taşıdı. Özellikle jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre iki kattan fazla arttığı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği rafinerilerinin normal şartlarda jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı, kalan kısmın ise ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal edildiği belirtiliyor.

Avrupa'da hava yolu şirketleri alarm veriyor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan KLM Royal Dutch Airlines, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içindeki 160 uçuşunu iptal edeceğini açıkladı.

Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı alırken, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşun iptal edileceğini duyurdu.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI Group da olumsuz piyasa koşulları nedeniyle yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.