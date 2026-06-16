Doğal gazda ibre aşağı döndü: Citi tahminlerini revize etti

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Citi, doğal gaz piyasasında son dönemde yaşanan satış baskısının ardından fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle doğal gaz fiyatlarında zayıf seyrin devam edebileceğini öngördü.

TTF ve JKM'de sert geri çekilme

Citi'nin değerlendirmesine göre, TTF ve JKM fiyatları 11 Haziran'da görülen gün içi zirvelerinden yüzde 15 ila yüzde 20 oranında geriledi. Banka analistleri, mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında fiyatlarda önümüzdeki dönemde de aşağı yönlü baskının sürebileceğini belirtti.

Asya'da LNG talebi zayıf kaldı

Fiyat görünümündeki bozulmada birden fazla unsurun etkili olduğu ifade edildi. Asya'da LNG ithalatının düşük seyretmesi, Çin'de hidroelektrik üretiminin güçlü kalması ve Güneydoğu Asya'ya yönelik su akışlarında artış yaşanması, doğal gaz piyasasında talep tarafını baskılayan faktörler arasında gösterildi.

Citi ayrıca, olası El Niño kaynaklı kış koşullarının daha önce olumlu görülen fiyat beklentisini zorlaştırdığını değerlendirdi.

ABD'de üretim artışı arzı rahatlatabilir

ABD Henry Hub doğal gazına ilişkin değerlendirmede ise zamanlama faktörleri öne çıktı. Citi, fiyatların son dönemde yaz mevsimine bağlı talep artışıyla yükseldiğine dikkat çekti. Ancak banka, 2026'nın ikinci yarısı ve 2027'de Permian ve Haynesville havzalarından güçlü üretim beklediğini bildirdi.

Bu üretim artışının, söz konusu dönemde arz görünümünü rahatlatabileceği öngörülüyor.

2026 ve 2027 tahminleri revize edildi

Citi, TTF fiyat tahminini 2026'nın ikinci yarısı için ortalama 12,4 dolar/MMBtu, 2027 yılı için ise 9,2 dolar/MMBtu seviyesine indirdi.

Banka, JKM fiyat beklentisini 2026'nın ikinci yarısında 13,5 dolar/MMBtu, 2027'de ise 9,5 dolar/MMBtu olarak belirledi. Henry Hub için ise 2026'nın ikinci yarısında 3,2 dolar/MMBtu, 2027'de 2,8 dolar/MMBtu fiyat tahmininde bulundu.