Dünya enerji altyapısını yeniden kuruyor

Küresel enerji sektöründe son yılların en büyük dönüşümlerinden biri yaşanıyor. Yapay zekâ yatırımlarıyla büyüyen veri merkezleri, elektrikli araç dönüşümü, batarya sistemleri ve sanayide hızlanan elektrifikasyon süreci; dünya genelinde elektrik talebini yeniden şekillendiriyor.

Enerji dönüşümünde artık yalnızca üretim yatırımları değil, iletim ve dağıtım altyapısının kapasitesi de belirleyici hale geldi. Özellikle güç trafoları, yüksek gerilim ekipmanları ve enerji depolama sistemlerine yönelik talep son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Talebin arzı aşmasıyla birlikte güç transformatörlerinde küresel teslim süreleri 2-4 yıla, büyük güç transformatörlerinde ise 5 yıla kadar uzadı; üreticilerin sipariş defterleri yıllar öncesinden doluyor.

Girişim Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, enerji sektöründe tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Dünya yeni bir elektrikleşme çağının içine giriyor. Veri merkezleri, elektrikli ulaşım ve dijitalleşme kaynaklı enerji ihtiyacı; son 30 yılın en hızlı talep artışını ortaya çıkardı. Bu dönüşüm yalnızca enerji üretimini değil, tüm şebeke altyapısını yeniden şekillendiriyor. Elektrik artık dijital ekonominin ham maddesi; trafo ve yüksek gerilim ekipmanı ise bu çağın en stratejik ürünü haline geldi.”

Özellikle yapay zekâ yatırımlarının enerji sektöründe yeni bir dönemi başlattığını ifade eden Harmanlı, veri merkezlerinin oluşturduğu elektrik talebinin giderek büyüdüğünü söyledi.

“Bugün dünyanın birçok bölgesinde veri merkezleri tek başına dev sanayi tesisleri kadar elektrik tüketiyor. Yapay zekâ yatırımları büyüdükçe bu talep daha da artacak. Bu nedenle önümüzdeki dönemde enerji altyapısı yatırımları küresel ekonominin en stratejik alanlarından biri olacak.”

Küresel pazarda güç trafoları başta olmak üzere kritik şebeke ekipmanlarında teslim sürelerinin yıllarla ifade edildiği bu dönemde Girişim Elektrik'in konumunu değerlendiren Harmanlı, şunları söyledi:

“Dünya trafo bekliyor; biz üretiyoruz. Entegre üretim gücümüz, hazır kapasitemiz ve mühendislik derinliğimiz sayesinde küresel ortalamanın çok altında terminlerle teslimat yapıyoruz. 5 kıtada 80'e yakın ülkeye ulaşan ihracat ağımızla bu tarihi talep dalgasını Türkiye için bir üretim ve ihracat zaferine dönüştürüyoruz.”

“Enerji dönüşümü artık bütüncül bir altyapı yaklaşımı gerektiriyor”

Sektör temsilcilerine göre enerji dönüşümünde yeni dönemin merkezinde artık depolama sistemleri ve şebeke yatırımları yer alıyor. Güneş ve rüzgâr yatırımlarının artmasıyla birlikte enerji depolama sistemlerinin önemi de giderek yükseliyor.

Harmanlı, enerji dönüşümünün artık bütüncül bir altyapı yaklaşımı gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yeni dönemde yalnızca elektrik üretmek yeterli olmayacak. Üretilen enerjinin depolanması, taşınması ve yönetilmesi de en az üretim kadar kritik hale geliyor. Enerji sektöründe rekabet artık mühendislik, depolama ve şebeke yönetimi tarafında şekilleniyor. Biz bu rekabete kapasitesi hazır, laboratuvarı akredite, sipariş defteri dolu bir grup olarak giriyoruz.”

İletim altyapısında teknolojik dönüşümün hız kazandığına dikkat çeken Harmanlı, yüksek gerilim doğru akım (HVDC) iletim hatlarının geleceğin şebekelerinde kilit rol oynayacağını vurguladı:

“Artık dünya yalnızca klasik alternatif akım (AC) iletim hatlarıyla yetinemeyecek. Gelişen teknoloji, hızla artan talep ve enerjinin binlerce kilometre öteye, üretildiği noktadan tüketildiği merkezlere düşük kayıpla taşınması ihtiyacı; HVDC iletim hatlarını enerji çağının yeni omurgası haline getiriyor. Kıtaları birbirine bağlayacak, denizaşırı bağlantıları mümkün kılacak ve yenilenebilir enerjinin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak bu teknoloji, önümüzdeki dönemin en büyük altyapı yatırımlarına sahne olacak. Biz de bu geleceği bugünden okuyarak, AC şebekelerdeki gücümüzü HVDC çağına taşımaya hazırlanıyoruz.”

Önümüzdeki yıllarda güç trafoları, enerji depolama sistemleri, yüksek gerilim ekipmanları ve şebeke modernizasyon yatırımları, küresel ölçekte en hızlı büyüyen alanlar olmaya aday. Bu tablo, entegre üretim gücü ve hızlı teslimat kabiliyetiyle Girişim Elektrik'i küresel elektrikleşme çağının en avantajlı oyuncularından biri olarak konumlandırıyor.