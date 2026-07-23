Elektrik tüketiminde yeni dönem: Küresel talep için yeni tahmin

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Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yıl Ortası Elektrik Sektörü Güncellemesi raporuna göre, elektrikli araçların yaygınlaşması, veri merkezlerinin büyümesi ve soğutma sistemlerine yönelik artan ihtiyaç, küresel elektrik talebini yukarı taşımaya devam edecek.

Raporda, dünya genelinde elektrik talebinin 2025'te kaydedilen yüzde 3'lük artışın ardından bu yıl yüzde 3,6'ya, 2027 yılında ise yüzde 3,8'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Sanayi faaliyetlerindeki artışın yanı sıra elektrikli araçlar, veri merkezleri ve soğutma sistemlerinin artan enerji ihtiyacının talep büyümesinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Enerji krizi maliyetleri artırıyor

Orta Doğu'da devam eden savaşın yol açtığı enerji krizi, birçok bölgede elektrik maliyetlerini yükseltirken, elektrik piyasalarının dayanıklılığı üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinde de elektrik tüketiminin bu yıl güçlü seyretmesi bekleniyor. Çin'de elektrik talebinin geçen yılki yüzde 3,2 seviyesinden bu yıl yüzde 5,5'e çıkacağı tahmin edilirken, Hindistan'da ise 2025'te yüzde 1,6 büyüyen talebin bu yıl yüzde 7 artacağı öngörülüyor.

ABD ile Avrupa Birliği'nde ise elektrik tüketiminin bu yıl yaklaşık yüzde 2 artması bekleniyor.

LNG'ye bağımlı ülkeler baskı altında

Raporda, yakıt fiyatlarındaki sert yükseliş ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına bağımlı ve enerji fiyatlarına duyarlı Asya ülkelerinde elektrik üretimi üzerinde baskı oluşturduğu değerlendirildi.

IEA, beklenenden daha güçlü bir El Nino olayının yaşanması halinde, artacak soğutma ihtiyacı nedeniyle küresel elektrik talebinin tahminlerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Yenilenebilir enerji kömürü geride bırakacak

Rapora göre, bu yıl yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminde ilk sıraya yerleşerek kömürü geride bırakacak.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yıllık bazda yüzde 8 artması beklenirken, küresel üretimdeki payının 2025'teki yüzde 33 seviyesinden 2027'de yüzde 37'ye yükselmesi öngörülüyor.

Elektrik üretimindeki büyümenin lokomotifi olmayı sürdüren güneş enerjisinin ise bu yıl yaklaşık 600 teravatsaatlik ilave üretimle 2025'te ulaştığı rekor seviyeyi koruması bekleniyor.