Enerji hattında kırmızı alarm: Avrupa'da gaz fiyatları uçtu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak operasyonlarının ardından küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin neredeyse durması ve Katar Energy'ye ait sıvılaştırılmış doğalgaz tesisinde üretimin kesintiye uğraması, Avrupa gaz piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açtı.

TTF'de bir haftada yüzde 67'lik artış

Avrupa'nın en büyük sanal doğalgaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de fiyatlar hızlı yükseliş gösterdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce 27 Şubat'ta megavatsaat başına 31,95 Euro seviyesinden kapanan nisan vadeli kontratlar, geçen bir haftalık süreçte yaklaşık yüzde 67 artarak 53,4 Euroya kadar çıktı.

Çatışmaların şiddetlenmesinin ardından fiyatlardaki yükseliş ivmesi sürdü. Gaz fiyatları bugün TSİ 10.00 itibarıyla megavatsaat başına 68,5 Euro seviyesinden işlem görmeye başladı. Bu seviye, geçen haftanın cuma günkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 28,5'lik artışa işaret etti.

Depolardaki doluluk oranı baskıyı artırıyor

Avrupa'daki doğalgaz depolarının doluluk oranının yüzde 30'un altına gerilemesi de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirdi. Arz güvenliğine ilişkin endişeler, piyasada risk algısının artmasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksama arzı etkiliyor

Küresel LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın ihracatının büyük bölümü de bu güzergâhı kullanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından Boğaz'daki geçişlerde ciddi aksama yaşandı. 7 Mart itibarıyla bölgeden geçebilen gemi sayısının bire kadar düştüğü, petrol ve LNG sevkiyatının ise yapılamadığı bildirildi.