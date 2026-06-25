Enerji karmasının dönüşümünde rüzgâr yükseliyor
Artan yatırımlar, gelişen teknolojiler ve iklim hedefleri doğrultusunda rüzgâr enerjisi 2025 itibarıyla küresel boyutta önceki yıla göre yüzde 40 kapasite artışı kaydetti. Toplam uluslararası kurulu güç 1.300 GW’a yaklaşırken Türkiye de yaklaşık 16 gigavatlık kurulu gücü ile yeni yatırım projeleri ve türbin üretimi başta olmak üzere yapılan yatırımlarla öne çıkıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Küresel ölçekte rüzgâr enerjisi sektörü son yıllarda rekor büyüme rakamlarına ulaştı. Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) 2026 Küresel Rüzgâr Raporu’na göre 2025'te dünyada 165 gigavat (GW) yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi devreye alınırken toplam kurulu güç 1.299 GW seviyesine yükseldi. Çin, tek başına 120 GW’lik yeni kapasite ekleyerek sektörün açık ara lideri konumunu sürdürdü. Çin’i ABD, Almanya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler takip ederken, özellikle Asya-Pasifik bölgesi küresel büyümenin merkez üssü haline geldi. Ayrıca 2026 yılı içinde 57 ülkede 28 bin 395 rüzgâr türbininin inşa edilerek devreye alınması bekleniyor. Son olarak dünya genelinde 138 ülke artık rüzgâr enerjisinden yararlanıyor.
Bütün bu verilerin ışığında rüzgâr enerjisinin, modern elektrik sisteminde giderek daha önemli bir teknoloji halini aldığını söylemek mümkün. Enerji şebekelerini destekleyebilen seviyeye ulaşan rüzgâr enerjisi teknolojisi, artan endüstriyel talebi karşılamak ve aynı anda enerji güvenliğini sağlamak için kanıtlanmış ölçek, güvenilirlik ve coğrafi çok yönlülüğe sahip. Güncel gelişmeler, jeopolitik kırılmanın derinleştiği ve küresel enerji sistemlerinde sürekli dalgalanmaların yaşandığı bir döneme yeniden işaret ediyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapanması da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki artan gerilimler, fosil yakıtlara bağımlı ekonomilerin kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Fosil yakıt tedarik ediler bölgeler genelinde arz kesintileri, fiyat şokları ve zincirleme ekonomik sonuçlar hala devam ediyor. 1970'lerin petrol krizlerinden günümüze kadar küresel enerji sisteminin tekrar eden bir özelliği halini alan bu durum artık bir anormallik olarak görülmüyor. Ticari hareketlilik yoğunlaşırken, ticaretin fosil yakıtlara bağımlılık sergilemesi de yapısal bir kırılganlık oluşturuyor.
Rüzgâr enerjisinin 2025'te gösterdiği gelişme, aslında rekor kurulumlardan daha fazlasını yansıtıyor. Ekonomide uzun vadeli değer sağlayan, enerji güvenliğini güçlendiren, sistem güvenilirliğini artıran ve hem yerleşik hem de gelişmekte olan pazarlarda endüstriyel büyümeyi destekleyen bir teknolojinin bu şartlar altında sürekli olgunlaştığını takip etmenin mümkün olduğu bir dönemin içinde bulunduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Ek olarak rüzgâr enerjisinde kaydedilen ilerleme, değişken fosil yakıt fiyatları, emtia baskıları ve dijital altyapı ile yeni üretim sistemleri tarafından yönlendirilen, elektrik talebinin hızla artış gösterdiği zorlu bir ortamda gerçekleşiyor.
Rüzgâra yönelik yatırımları küresel boyutta artıran başlıca faktörler arasında enerji güvenliği kaygıları, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ve teknolojik gelişmeler bulunuyor. Türbin teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde daha yüksek kuleler, daha uzun kanatlar ve daha verimli jeneratörler kullanılabiliyor. Bu durum, daha düşük rüzgâr hızlarına sahip bölgelerde dahi ekonomik elektrik üretimini mümkün kılıyor.
Özellikle deniz üstü rüzgâr santralleri, Avrupa ve Asya’da enerji dönüşümünün yeni odak noktalarından biri olarak görülüyor. Avrupa Birliği, enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve karbon nötr hedeflerine ulaşmak amacıyla rüzgâr enerjisi yatırımlarını hızlandırıyor. Almanya, İspanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler hem karasal hem de deniz üstü projelerde önemli kapasite artışları gerçekleştiriyor. Avrupa’da 2025 yılında 19 GW üzeri yeni rüzgâr kapasitesi sisteme dahil edilirken, Almanya kıtanın en büyük pazarı olmayı sürdürüyor.
En hızlı büyüyen rüzgâr enerjisi pazarlarından biri Türkiye
Türkiye ise son yıllarda rüzgâr enerjisinde dikkat çekici bir büyüme performansı sergiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre ülke kurulu gücü Mayıs 2026 itibarıyla 125 bin 598 MW’a ulaşırken, kurulu gücün yüzde 12’sini rüzgâr oluşturuyor. Ayrıca 2025 yılında gerçekleşen elektrik üretiminin yüzde 10,9’u rüzgârdan elde edildi. Ayrıca Türkiye, aynı yıl rüzgâr enerjisinde tarihindeki en yüksek yıllık kapasite artışını kaydetti ve yıl boyunca 2 bin 141,55 MW’lık yeni tesis devreye aldı.
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından yayınlanan Ocak 2026 tarihli Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu’na göre Ocak 2026 itibarıyla toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 15 bin 934,05 MW’a ulaştı. Söz konusu seviye bir önceki yıla göre yüzde 15,53’lük bir artışa denk geliyor. Bu büyüme oranı, küresel ortalamanın üzerine çıkarak Türkiye’yi dünyanın en hızlı büyüyen rüzgâr enerjisi pazarlarından biri haline getirdi. Buna ilave Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği önemi, güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarma hedefiyle de gösteriyor.
Deniz üstü rüzgâr enerjisinde 2035 hedefi 5 GW kapasiteye ulaşmak
Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından en önemli fırsatlardan biri deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri olacak. Henüz yeteri kadar kullanılmayan bu alan Türkiye için geliştirilmeye açık bir konumda yer alıyor. Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’de gerçekleştirilen potansiyel çalışmalar, deniz üstü rüzgâr santrallerinin gelecekte enerji portföyüne dahil edilebileceğini gösteriyor. Bu alanda 2035 yılına kadar 5 GW offshore kapasitesi hedeflenirken, potansiyelin önemli kısmının yüzer türbin teknolojisine uygun olduğu değerlendiriliyor. Bir diğer taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, offshore olarak ifade edilen deniz üstü rüzgâr alanında da önemli bir çalışma başlattı. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı offshore sahası belirlendiği bu çalışma ile izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışması yapılacak.
Türkiye, Avrupa’nın önemli rüzgâr ekipmanı üretim merkezleri arasında
Rüzgâr enerjisi, Türkiye’nin elektrik üretiminde de giderek daha önemli bir rol oynuyor. 2025 yılında ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 12’ye yakın bölümü rüzgâr santrallerinden sağlanırken, Marmara ve Ege bölgeleri, sahip oldukları yüksek rüzgâr potansiyeli sayesinde sektörün lokomotifi konumunda bulunuyor. İzmir, Çanakkale ve Balıkesir ise kurulu güç açısından öne çıkan iller arasında yer alıyor.
Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki başarısının arkasında yalnızca kurulu güç artışı değil, aynı zamanda gelişen yerli sanayi altyapısı da bulunuyor. Türbin kuleleri, kanatlar, jeneratörler ve çeşitli ekipmanların önemli bir bölümü Türkiye’de üretilebiliyor. Bu durum, sektörün enerji üretiminin ötesinde ihracat, istihdam ve sanayi gelişimi açısından da stratejik bir alan haline gelmesini sağlıyor. Nitekim uluslararası raporlarda Türkiye, Avrupa’nın önemli rüzgâr ekipmanı üretim merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Bakanlık kaynaklarında hâlihazırda rüzgâr türbinlerinde yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranına eriştiğimiz ifade edilirken; kule, jeneratör ve kanat üretimindeki yerlilik oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı ifade ediliyor. Ek olarak Türkiye’nin artık sadece enerji tüketen değil; yerli ve milli imkânlarla teknoloji geliştiren, komponent üreten ve bunu ihraç eden bir ülke olduğu vurgulanıyor. Ayrıca enerji depolama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte rüzgâr enerjisinin şebekeye entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Rüzgar enerjisinde büyüme, depolama teknolojileriyle entegre hibrit projelerle birlikte ilerlerken, Türkiye'de yaklaşık 15-16 gigavatlık depolama entegreli rüzgâr projeleri için ön lisans verilmiş durumda bulunuyor.
Bununla birlikte sektörün önünde bazı zorluklar da bulunuyor. Finansman maliyetleri, izin süreçleri, şebeke bağlantı kapasitesi ve enerji depolama yatırımları bu alanların başında geliyor. Ancak enerji talebindeki artış, fosil yakıt ithalatını azaltma ihtiyacı ve net sıfır emisyon hedefleri dikkate alındığında, rüzgâr enerjisinin Türkiye’nin enerji stratejisindeki öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.