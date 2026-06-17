Enerji krizinde rota Rusya'ya döndü: ASEAN'a tedarik yüzde 40 yükseldi

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin ardından Rusya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine enerji tedarikini artırdığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN İş Forumu'nda konuşan Reşetnikov, ülkesinin ASEAN ülkeleri için güvenilir enerji tedarikçisi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Hürmüz krizi sonrası tedarik arttı

Reşetnikov, "Hürmüz Boğazı'ndaki kriz koşullarında, Rusya'nın ASEAN ülkelerine enerji tedariki ilk çeyrekte yüzde 40 arttı" dedi.

Enerji alanında işbirliğinin uzun vadeli anlaşmalarla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Reşetnikov, enerji kaynaklarının tedariki için kalıcı sözleşmeler yapılmasının, depolama ve dağıtım altyapısının ise ortak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Reşetnikov, "Bu, ASEAN'lı ortaklara uzun vadede enerji güvenliği ve rekabetçi fiyatlar sağlayacak" diye konuştu.

Ticaret hacmi 21 milyar dolara ulaştı

Rusya ile ASEAN arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini belirten Reşetnikov, iki taraf arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda yüzde 58 artarak 21 milyar dolara çıktığını söyledi.

Aynı dönemde Rusya'nın ASEAN ülkelerine ihracatının yüzde 44 yükseldiğini aktaran Reşetnikov, enerji kaynaklarının yanı sıra tarım ürünleri ihracatında da önemli artış kaydedildiğini ifade etti.

Et ürünleri ve gübre ihracatı yükseldi

Reşetnikov, Rusya'nın ASEAN ülkelerine et ürünleri ihracatının 10 yılda 50 kat arttığını, gübre ihracatının ise 3 kattan fazla yükseldiğini bildirdi.

Rusya'nın ASEAN ülkelerinden yaptığı ithalatın da aynı dönemde yüzde 70 arttığını belirten Reşetnikov, tarımsal ham madde, makine, ekipman, taşıt, kimya sanayisi ürünleri, tekstil, giyim ve ayakkabı alımlarının sürdüğünü kaydetti.