Enerji krizine yeni reçete: AB'den vergi indirimi hamlesi

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Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimlerin enerji güvenliğini yeniden öncelikli gündem maddesi haline getirdiği dönemde hazırlanan paket, AB'nin dışa bağımlı enerji yapısını dönüştürmeyi hedefliyor. Birlik, ithal petrol ve doğal gazın yerini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doldurarak enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

Enerji ithalatı ekonomiyi zorluyor

AB son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırsa da fosil yakıt ithalatına olan bağımlılık sürüyor. Taslak çalışmaya göre Birliğin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 57'si halen ithal fosil yakıtlardan karşılanıyor.

Avrupa Komisyonu'nun hesaplamalarına göre İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen enerji fiyatları, AB ekonomisine günlük yaklaşık 500 milyon euro ek ithalat maliyeti yüklüyor.

Elektrikte vergi avantajı geliyor

Hazırlanan düzenleme kapsamında elektriğe uygulanan asgari tüketim vergilerinin doğal gazdan daha düşük seviyede tutulması planlanıyor. Böylece elektrifikasyonun hızlandırılması ve temiz enerji kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Taslakta ayrıca yüksek enerji maliyetlerinden şikayet eden sanayi kuruluşlarına yönelik vergi destekleri de yer alıyor. AB, enerji giderleri nedeniyle yatırım planlarını erteleyen veya üretim tesislerini kapatan şirketlerin üzerindeki mali yükü azaltmayı amaçlıyor.

Akıllı sayaç hedefi belirlendi

Yeni paketle birlikte elektrik şebekelerinin modernizasyonunu içeren kapsamlı bir elektrifikasyon yol haritası da açıklanacak. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji üretiminin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan ve şebeke yetersizlikleri nedeniyle üretimin kısıtlanmasına yol açan sorunların azaltılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu taslağında, tüketicilerin enerji kullanımını sistem ihtiyaçlarına göre yönlendirebilmesi için akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasına özel önem verildi. Buna göre AB üyesi ülkelerin 2030 yılına kadar tüketicilerin en az yüzde 50'sini akıllı sayaçlarla donatması zorunlu hale gelecek. Bu oranın 2033 yılında yüzde 65'e çıkarılması planlanıyor.

Komisyon, tüketicilerin enerji talebini elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlere kaydırmasının hem sistem maliyetlerini azaltacağını hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını değerlendiriyor.