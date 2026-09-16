Enerji sektörü yeni yetenek haritasını kadınlarla çiziyor

Enerji sektörü önümüzdeki dönemin en büyük rekabetini teknoloji alanında değil, nitelikli insan kaynağında yaşayacak. Özellikle yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte sektör farklı disiplinlerden yeteneklere ihtiyaç duyuyor. Akkök Holding tarafından FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı Araştırması' da bu dönüşümün en dikkat çekici göstergelerinden birini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre genç kadınlar enerji sektörünü kariyer planlarında en çok tercih ettikleri alanlar arasına taşıyor.

Enerji, gençler için yükselen kariyer alanına dönüşüyor

Enerji, uzun yıllar boyunca daha çok mühendislik, saha operasyonları ve ağır çalışma koşullarıyla anılan sektörlerden biri oldu. Ancak enerji dönüşümüyle birlikte sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı da değişiyor. Bugün veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları, dijital sistemler, sürdürülebilirlik, finans, proje yönetimi ve müşteri deneyimi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış çalışanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu değişim, enerji sektörünü gençler açısından daha cazip bir kariyer alanı haline getirirken kadınların sektöre ilgisini de artırıyor.

Akkök Holding’in yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar, bu değişimin rakamlara da yansıdığını kanıtlıyor. Genç kadınların çalışmak istediği sektörlerde otomotiv yüzde 38 ile ilk sırada yer alırken, enerji yüzde 36 ile ikinci, savunma sanayii ise yüzde 33 ile üçüncü sırada bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 89'u mezuniyet sonrasında enerji sektöründe çalışmayı istediğini ifade ediyor. Katılımcılar enerji sektörünü prestijli, geleceği parlak ve uluslararası kariyer fırsatları sunan bir çalışma alanı olarak değerlendiriyor.

Kadınların yüzde 88'i enerji sektörünü prestijli buluyor

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal'a göre bu tablo, enerji sektörünün insan kaynağı açısından önemli bir dönüşüm yaşadığını gösteriyor. Ataünal, enerji sektörünün artık yalnızca üretim ve dağıtım faaliyetlerinden ibaret görülmediğini, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji güvenliği, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerle birlikte çok daha geniş bir çalışma alanına dönüştüğünü belirtiyor. Bu değişimin gençlerin kariyer tercihlerine de yansıdığını ifade eden Ataünal, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının çeşitlenmesinin geleceğin enerji ekosistemi açısından önemli olduğunu söylüyor.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de kadınların enerji sektörüne ilişkin algısı. Beyaz yaka kadınların yüzde 88'i enerji sektöründe çalışmayı prestijli bulurken, yüzde 86'sı sektörün geleceğini parlak görüyor. Katılımcıların yüzde 81'i enerji şirketlerinin insan kaynağına yatırım yaptığını düşünürken, yüzde 74'ü kadınlar için yeterli kariyer fırsatı bulunduğunu ifade ediyor. Buna karşılık teknik alanlara yönlendirme eksikliği, rol model sayısının sınırlı olması ve bazı çalışma koşullarına ilişkin algılar kadınların önünde hâlâ aşılması gereken başlıklar olarak öne çıkıyor.

“Kadınların ilgisini kalıcı kariyere dönüştürmek gerekiyor”

Özlem Ataünal, kadınların enerji sektörüne yönelik ilgisinin tek başına yeterli olmadığını, bu ilginin uzun vadeli kariyer hedeflerine dönüşmesini sağlayacak çalışma ortamlarının oluşturulmasının önem taşıdığını belirtiyor. Kadınların teknik görevlerde, saha operasyonlarında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının sektörün ihtiyaç duyduğu yetenek havuzunu genişleteceğini ifade eden Ataünal, farklı bakış açılarını bir araya getiren ekiplerin değişen teknolojiye uyum sağlama ve yenilik üretme konusunda daha güçlü bir performans ortaya koyduğunu vurguluyor.

Araştırma, enerji sektöründe yaşanan dönüşümün yalnızca yeni yatırım alanlarıyla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Sektörün büyümesi için finansman, teknoloji ve altyapı kadar nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması da önem kazanıyor. Kadınların enerji sektörüne ilgisinin artması, şirketler açısından daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşma fırsatı sunarken, bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için kapsayıcı insan kaynakları uygulamalarının yaygınlaşması gerekiyor.

Kadın Enerjisi ile dönüşüme destek

Bu yaklaşım doğrultusunda, Akkök Holding’in enerji sektöründeki şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından yürütülen 'Kadın Enerjisi' programı, kadınların sektörde daha güçlü temsil edilmesini destekleyen uygulamaları bir araya getiriyor. Program kapsamında istihdam süreçlerinden kariyer gelişimine, mentorluk çalışmalarından liderlik programlarına kadar farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. Amaç, kadınların yalnızca enerji sektörüne girişini değil, teknik görevlerde ve yönetim kademelerinde uzun vadeli kariyer yolculuklarını da desteklemek.

Araştırmada öne çıkan bulgular neler?

* Genç kadınların çalışmak istediği sektörlerde enerji, yüzde 36 ile otomotivin ardından ikinci sırada yer alıyor.

* Üniversite öğrencilerinin yüzde 89'u mezuniyet sonrasında enerji sektöründe çalışmak istiyor.

* Beyaz yaka kadınların yüzde 88'i enerji sektörünü prestijli buluyor.

* Katılımcıların yüzde 86'sı enerji sektörünün geleceğini parlak görüyor.

* Yüzde 81'i enerji şirketlerinin insan kaynağına yatırım yaptığını düşünüyor.

* Yüzde 74'ü kadınlar için sektörde yeterli kariyer fırsatı bulunduğunu ifade ediyor.

* Kadınların enerji sektörünü tercih etmesinde yüksek maaş, uluslararası kariyer imkânları, yenilikçi teknolojilerle çalışma fırsatı ve sürdürülebilirliğe katkı sunma isteği öne çıkıyor.

* Teknik alanlara yönlendirme eksikliği, rol model sayısının yetersizliği ve saha çalışma koşullarına ilişkin algılar kadınların önündeki temel engeller arasında yer alıyor.

Enerji sektörü neden daha fazla yeteneğe ihtiyaç duyuyor?

* Yenilenebilir enerji yatırımları yeni uzmanlık alanları oluşturuyor.

* Dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları farklı disiplinlerden yetenek ihtiyacını artırıyor.

* Enerji şirketleri mühendisliğin yanı sıra veri analitiği, yazılım, sürdürülebilirlik, finans ve proje yönetimi gibi alanlarda da insan kaynağı arıyor.

* Artan yatırım hacmi, nitelikli iş gücünü sektörün en önemli rekabet başlıklarından biri haline getiriyor.

