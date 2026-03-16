Enerji tesislerine saldırı piyasayı sarstı: Petrol fiyatları yükseliyor

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji altyapısına yönelik riskleri artırması petrol piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Yatırımcıların bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yükseliş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkelere çağrıda bulunmasına rağmen piyasalardaki yükseliş eğilimi sürdü.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol vadeli kontratları yüzde 1,64 artarak varil başına 104,83 dolara çıktı. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,94 yükselişle 99,64 dolar seviyesine ulaştı.

Her iki petrol türü de bu ay yüzde 40'ın üzerinde değer kazanarak 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Kharg Adası saldırısı riskleri büyüttü

ABD'nin hafta sonu İran'ın Kharg Adası'na düzenlediği saldırılar enerji arzına ilişkin kaygıları daha da artırdı. İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının bu ada üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilirken, saldırıların askeri altyapıyı hedef almasına rağmen enerji akışını da risk altına soktuğu değerlendirildi.

Fujairah terminali hedef alındı

İran'ın misilleme saldırıları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fujairah petrol terminalinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Operasyonların yeniden başladığı belirtilse de terminaldeki faaliyetlerin tamamen normale dönüp dönmediği henüz netlik kazanmadı.

Hürmüz Boğazı dışında yer alan Fujairah terminali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Murban petrolünün günlük yaklaşık 1 milyon varillik ihracatına çıkış noktası olarak biliniyor. Bu miktar küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geliyor.

IEA'den rezerv kararı

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerden 400 milyon varilden fazla petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. Açıklamaya göre Asya ve Okyanusya'daki rezervlerin hemen devreye girmesi planlanırken, Avrupa ve Amerika'daki stokların ise mart ayı sonunda kullanıma sunulması öngörülüyor.

"Savaş birkaç haftaya bitecek"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise çatışmaların kısa sürede sona erebileceğini ifade etti. Wright, savaşın "önümüzdeki birkaç hafta içinde" biteceğini ve petrol arzının yeniden artmasıyla enerji maliyetlerinde düşüş yaşanabileceğini öngördü.