EPDK raporu ortaya koydu: Enerjide şikâyetlerin odağında kesinti ve bağlantı var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, vatandaşların geçen yıl enerji kullanımına ilişkin ilettiği şikâyetleri derleyerek raporlaştırdı.

EPDK’nın raporuna göre elektrik sektöründe kayda geçen 118 bin 673 bildirimin yüzde 44,4’ünü (52 bin 690) kesintiler oluşturdu. Voltaj dalgalanmaları yüzde 8,7 (10 bin 325) ile ikinci sırada yer alırken, şebekeye fiziki bağlantı ve yatırım talepleri yüzde 8,4 (9 bin 968) pay aldı. Veriler, kamuoyunda öne çıkan fatura tartışmalarına rağmen sahadaki temel sorunun kesinti, voltaj ve bağlantı olduğunu gösterdi.

Türkiye'nin haberine göre doğal gaz tarafında 38 bin 832 bildirim alınırken, şikâyetlerin yüzde 52’si (20 bin 192) bağlantı süreçleriyle ilgili oldu. Hatalı faturalandırma ve fatura kalemlerine itirazlar yüzde 5 (1.944), servis kutusu şikâyetleri ise yüzde 7 (2.721) pay aldı.

Elektrikli araçlarda şarj altyapısı gündemde

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj hizmetleri de ayrı bir başlık hâline geldi. 2025 yılında bu alanda 1.024 bildirim işlem gördü. Şikâyetlerin yüzde 43,6’sı düzenleyici kurumun görev alanı dışında kalan konular olsa da, şarj istasyonu yetersizliği yüzde 15,2 (155) ile en dikkat çeken sorun oldu. Fiyat ve hizmet bedeli şikâyetleri yüzde 14,1 (144), hizmet alamama ve kalite sorunları ise yüzde 10 (102) pay aldı.

Mevsimsel yoğunluk dikkat çekiyor

Başvurular yıl içinde belirli dönemlerde yoğunlaştı. Yaz aylarında artan klima kullanımı elektrik şebekesi üzerindeki yükü artırırken kesinti ve voltaj şikâyetlerinde artış yaşandı. Kış aylarında ise doğal gaz talebinin yükselmesiyle bağlantı, kesme-açma ve hizmet süreçlerine yönelik başvurular öne çıktı.

Şikâyetlerin çoğu şirketlerce çözülüyor

Rapora göre başvuruların yüzde 59’u elektrik dağıtım şirketlerine, yüzde 21’i doğal gaz dağıtım şirketlerine, yüzde 7’si elektrik tedarik şirketlerine yönlendirildi. Şikâyetlerin yüzde 13’ü ise doğrudan EPDK birimleri tarafından ele alındı.