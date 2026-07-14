EPDK'dan 37 şirkete lisans, 7 şirkete sonlandırma kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 37 şirkete lisans verirken, 7 şirketin lisansını sona erdirdi. Kararlar kapsamında elektrik üretim ve tedarik lisanslarının yanı sıra petrol ve LPG depolama lisanslarına ilişkin düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 37 şirkete lisans verdi, 7 şirketin lisansını sonlandırdı.
Konuyla ilgili ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere 18 şirkete üretim, 2 şirkete tedarik, 1 organize sanayi bölgesine (OSB) dağıtım ve 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Kurum ayrıca aynı piyasada faaliyet gösteren 9 şirketin üretim lisansının yeniden yürürlüğe girmesini kararlaştırırken, 2 şirketin üretim lisansı ile 1 şirketin tedarik lisansını sona erdirdi.
Petrol piyasasında 3 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi.
LPG piyasasında ise 3 şirkete LPG depolama lisansı verildi. Aynı piyasada 4 dağıtıcı lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.