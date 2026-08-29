EPDK’dan doğal gaz ve akaryakıt tarifelerine yeni ayar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanlarında değişikliğe giderken, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tesislerine yönelik bazı hizmet tarifelerini de yeniden düzenledi.

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Doğal gaz şirketlerinin yatırım tavanları değişti

Kararlara göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin 2022-2026 dönemine ait perakende satış tarifelerinde dikkate alınan yatırım tavanları revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 6 milyon 417 bin 864 lira olarak belirlenirken, ilave yatırım tavanları 12 milyon lira ve 43 milyon lira oldu.

Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bu yıla ilişkin yatırım tavanı ise 64 milyon 945 bin 598 lira olarak tespit edildi. Şirket için belirlenen ilave yatırım tavanları 31 milyon 986 bin 273 lira ve 63 milyon 587 bin 495 lira oldu.

Havacılık yakıtında yeni tarife

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Antalya’daki iki depolama tesisi arasında yer alan akaryakıt boru hattına ilişkin iletim tarifesi değiştirilerek onaylandı.

Boru hattı üzerinden havacılık yakıtlarının iletiminde metreküp başına KDV hariç 164,97 lira hizmet bedeli alınacak. Yeni tarife 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Başkanlığın Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren TF-6 Antalya Tank Çiftliği Deposu’na yönelik tarifesi de yeniden düzenlendi. Tesiste havacılık yakıtlarının günlük depolama bedeli metreküp başına KDV hariç 3,27 lira olarak kararlaştırıldı.

Teslim alma ve teslim etme işlemlerinde deniz araçlarından metreküp başına 75,77 lira, kara araçlarından ise 90,90 lira ücret alınacak. Söz konusu tutarlara KDV ayrıca eklenecek. Tarife, 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

LPG terminallerinin ücretleri yeniden belirlendi

EPDK, Pet Gaz AŞ’nin Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan LPG terminaline ait depolama tarifesini de değiştirerek onayladı.

Terminalde LPG karışımı ve otogazın günlük depolama bedeli ton başına 24 lira olarak belirlendi. Teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 310 lira ücret uygulanacak. Belirlenen fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ’nin Giresun’un Tirebolu ilçesindeki terminaline ilişkin tarife de yenilendi.

Buna göre, LPG karışımı ve otogaz için günlük depolama ücreti ton başına 14,10 lira oldu. Teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 205 lira alınacak. Ücretlere KDV ayrıca yansıtılacak.