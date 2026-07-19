Eşel mobil sisteminde takvim netleşti: ÖTV desteği 1 Ekim'de sona erecek

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Resmî Gazete'de yayımlanan kararla akaryakıtta fiyat artışlarını sınırlayan eşel mobil sisteminin sona ereceği takvim netleşti.

Karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'sinin ÖTV indirimiyle karşılanmasına 31 Temmuz'a kadar devam edilecek. Destek oranı 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25'e düşürülecek, eşel mobil sistemi ise 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona erecek.

Düzenlemeye göre, rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde ise indirim tutarı kadar ÖTV artırılarak fiyat düşüşü öncelikle vergi düzenlemesine yansıtılacak.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş zamları tetikledi

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

Bu hafta benzinin litre fiyatı 2,69 lira, motorinin litre fiyatı ise 3,12 lira arttı. Maliyet artışının yaklaşık yarısı ise eşel mobil sistemi kapsamında uygulanan ÖTV indirimiyle dengelendi.

Depo başına 156 liraya varan destek

Hesaplamalara göre, ÖTV indirimi sayesinde 50 litrelik depo için motorin kullananlar yaklaşık 156 lira, benzin kullananlar ise yaklaşık 135 liralık fiyat artışından korunmuş oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, günlük benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında eşel mobil sistemi kapsamında sağlanan ÖTV desteğinin günlük maliyeti yaklaşık 240 milyon lira olarak hesaplanıyor.