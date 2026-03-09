G-7’den acil enerji zirvesi: Petrol rezervlerinin serbest bırakılması masada

Financial Times’ın kıdemli G-7 yetkililerine dayandırdığı haberine göre, G-7 ülkelerinin maliye bakanları acil bir toplantı düzenleyerek Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda acil durum petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesi ihtimalini değerlendirecek.

Enerjideki kriz için toplanacaklar

Türkiye saatiyle 15:30’da yapılması planlanan toplantıya, IEA İcra Direktörü Fatih Birol’un da katılması bekleniyor. Görüşmede ana gündemin, İran ile yaşanan savaşın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntıyı azaltmak ve küresel arz güvenliğini sağlamak olduğu belirtiliyor.

Haberde, ABD’nin de aralarında bulunduğu üç G-7 ülkesinin petrol rezervlerinin piyasaya verilmesi önerisine şimdiden destek verdiği aktarıldı.

Söz konusu adımın, küresel ekonomide stagflasyon riskini sınırlamak ve enerji maliyetleri kaynaklı artan enflasyon baskısını hafifletmek amacıyla kritik bir hamle olarak değerlendirildiği ifade edildi.