Goldman Sachs'tan kritik petrol uyarısı! Stoklar rekor hızda eriyor

Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı artırmasıyla birlikte petrol piyasalarında ciddi sıkışıklık yaşandığı bildirildi.

Goldman Sachs analistleri, küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının mayıs ayında rekor seviyede gerilediğini açıkladı.

Banka tarafından yayımlanan 20 Mayıs tarihli değerlendirmede, görünür petrol stoklarının günlük 8,7 milyon varil azaldığı belirtildi. Bu rakamın, çatışmaların başladığı dönemden bu yana görülen ortalama düşüş hızının yaklaşık iki katına ulaştığı ifade edildi.

"Fiziksel piyasalar sıkılaşmaya devam ediyor"

Goldman Sachs analistleri, petrol piyasasındaki arz baskısının sürdüğüne dikkat çekerek, "Fiziksel piyasalar sıkılaşmaya devam ediyor; tahmini petrol ihracatı Hürmüz Boğazı üzerinden normal seviyelerin yalnızca yüzde 5'i civarında" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel enerji piyasalarının savaş kaynaklı ciddi bir arz şokuyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, kriz öncesinde biriken stokların hızla tükendiği aktarıldı.

Bazı ülkelerin ise fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek arz sağladığı kaydedildi.

UEA'dan da arz açığı uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol da geçen hafta yaptığı açıklamada ticari petrol stoklarındaki hızlı düşüşe dikkat çekmişti.

UEA'nın değerlendirmesine göre çatışmalar kısa sürede sona erse bile küresel petrol piyasasında ekim ayına kadar ciddi arz açığı yaşanabileceği öngörülüyor.

Jet yakıtı ithalatında sert düşüş

Goldman Sachs analistleri, mayıs ayındaki stok kayıplarının yaklaşık üçte ikisinin "su üzerindeki petrol" olarak tanımlanan sevkiyatların azalmasından kaynaklandığını belirtti.

İhracattaki düşüşün ithalattaki zayıflamayı geride bıraktığı ifade edilirken, ithalat tarafındaki gerilemenin Asya'dan Avrupa'ya kadar geniş bir alana yayıldığı kaydedildi.

Avrupa'nın jet yakıtı ithalatının ise 2025 yılı ortalamasının yaklaşık yüzde 60 altına gerilediği aktarıldı.