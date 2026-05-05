Güneş enerjisi rekor kırdı: Elektrik talebindeki artışın yüzde 75’i karşılandı

Küresel Güneş Enerjisi Konseyi Üst Yöneticisi (CEO) Sonia Dunlop, geçen yıl dünya genelinde elektrik talebindeki net artışın yüzde 75’inin güneş enerjisi tarafından karşılandığını açıkladı.

Dunlop, son 10 yılda güneş enerjisi kurulumlarının önemli ölçüde hız kazandığını ifade etti. Bu alandaki büyümeyi "muazzam ve olağanüstü" olarak tanımlayan Dunlop, 2025’te de yeni bir rekor seviyeye ulaşıldığını dile getirdi.

Talebin yüzde 75'i güneşten

Güneş enerjisinin küresel enerji sistemindeki payının artmayı sürdüreceğini belirten Dunlop, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneş enerjisi bir kez daha rekor kıran bir yıl geçirdi 2025'te küresel elektrik talebindeki net artışın yüzde 75'i tek başına güneş enerjisi tarafından karşılandı. Bunu somutlaştırmak gerekirse, Güneş enerjisi üretimi, geçen yıl Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm LNG ihracatına eşdeğer gazla çalışan elektrik üretimini ikame etmeye yetecek düzeydedir."

Bu gelişmede maliyetlerdeki düşüş ve batarya teknolojilerindeki ilerlemenin belirleyici olduğunu vurgulayan Dunlop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş fotovoltaik (PV) maliyetleri 2010'dan bu yana yüzde 90 düştü ve güneşi çoğu ülkede yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağı haline getirdi. Bu maliyet devrimi, güneş enerjisinin hızla yaygınlaşmasının en büyük itici gücüdür. İkincisi, güneş enerjisiyle birlikte batarya depolamanın hızla entegre edilmesi. Küresel batarya depolama kapasitesi artışları 2025'te yüzde 40 büyüyerek onu bugün en hızlı büyüyen enerji teknolojisi haline getirdi."

Dunlop, çatı tipi ve dağıtık güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasının daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılmasını sağladığını ve farklı piyasalarda büyümeyi desteklediğini kaydetti.

Güneş enerjisinin enerji dönüşümünde kilit rol üstlendiğini belirten Dunlop, bu kaynakların fosil yakıt kaynaklı maliyet baskılarını azaltarak tasarruf sağladığını ifade etti.

"Kritik bir dönüm noktasındayız"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel elektrik üretiminde ilk kez kömürü geride bıraktığını vurgulayan Dunlop, şu ifadeleri kullandı:

"Bence kritik bir dönüm noktasındayız ve 2025 verileri gerçek bir iyimserliği haklı çıkarıyor. Son 100 yılda ilk kez, geçen yıl küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kömürü geçti. Kömürün küresel üretimdeki payı tarihte ilk kez üçte birin altına düştü. Bu bir tahmin ya da hedef değil, gerçekleşmiş bir durum. Bu dönüşümün ana motoru güneş enerjisi oldu, tek bir yılda yüzde 30 büyüyerek küresel yeni elektrik üretiminin büyük kısmını oluşturdu. Elektrik sektöründe fosil yakıt egemenliği sona eriyor. Bu muazzam bir fırsat."

Güneş enerjisinin batarya depolama ile birlikte kullanımının sistem çözümleri açısından önemine dikkat çeken Dunlop, bu alandaki gelişmelerin hızla sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Dunlop, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki en önemli engelin şebeke altyapısı olduğunu belirterek, birçok projenin bağlantı sorunları nedeniyle geciktiğini söyledi.

Dunlop, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Ancak zorluklar da gerçek ve küçümsenmemelidir. En büyük darboğaz küresel ölçekte şebeke altyapısıdır. Ekonomik olarak mantıklı olmasına rağmen, şebeke kısıtları nedeniyle birçok yenilenebilir enerji projesi bağlantı sıralarında bekliyor. Bu acil bir altyapı ve düzenleme sorunudur teknolojiler hazır, yatırım mevcut, ancak şebekeler ve izin süreçleri geride kalıyor. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye maliyetinin hala yüksek olması da bir diğer önemli sorun.. Bu farkın kapatılması, enerji dönüşümünün gerçekten küresel olmasını sağlamak açısından kritik öneme sahip. Yön bellidir ve ivme gerçek. Şimdi yapılması gereken, hiçbir ülkenin geride kalmamasını sağlamak."