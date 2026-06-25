Güneş enerjisinde yılın üretim rekoru kırıldı

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Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi 24 Haziran'da günlük bazda yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, ülkede söz konusu günde toplam 1 milyon 61 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün elektrik tüketimi ise 1 milyon 54 bin 556 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik tüketim verilerine bakıldığında, günün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 286 megavatsaatle saat 15.00'te görüldü. En düşük tüketim ise 34 bin 557 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada hidroelektrik yer aldı

Elektrik üretiminde en yüksek pay yüzde 23,4 ile barajlı hidroelektrik santrallerinden geldi. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17,4 payla ikinci sırada yer alırken, ithal kömür santralleri yüzde 14,2 payla üçüncü oldu.

Bu tablo, güneş enerjisinin yaz aylarında elektrik üretimindeki ağırlığını artırdığını gösteren dikkat çekici verilerden biri oldu.

Güneşten 185 bin megavatsaat üretim

Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, 24 Haziran'da 185 bin 9 megavatsaatle yılın zirvesine ulaştı.

Güneş enerjisinde önceki günlük üretim rekoru 15 Haziran'da kırılmış, söz konusu tarihte 184 bin 466 megavatsaat elektrik üretilmişti.

Elektrik ihracatı ithalatı aştı

Türkiye, aynı gün 10 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı. Elektrik ithalatı ise 3 bin 686 megavatsaat olarak gerçekleşti.