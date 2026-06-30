Hürmüz Boğazı tanker trafiği yeniden canlandı

Kpler tarafından sağlanan gemi takip verilerine göre, pazartesi günü Hürmüz Boğazı rotasını kullanan toplam ticari gemi sayısı 24 adede ulaştı. Söz konusu geçiş hacmi tankerleri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyıcıları ile kuru yük gemilerini kapsıyor.

Geçen haftanın sonlarında ticari gemilere düzenlenen iki ayrı saldırının ardından durma noktasına gelen sevkiyatlar, son 24 saat içinde ilk kez artış yönlü hareket sergiledi. Yaşanan güvenlik endişeleri sebebiyle birçok nakliye şirketi operasyonlarını geçici olarak askıya alırken, bazı işletmeler ise stratejik geçiş noktasındaki gerilimin düşmesini beklemeyi tercih etti.

Ortaya çıkan güncel canlanma emarelerine rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki toplam deniz trafiği, bölgedeki savaş öncesi dönemde gözlenen seviyelerin yüzde 90 altında kalmaya devam ediyor. Çatışmalar başlamadan önce söz konusu kritik su yolundan her gün 130 adetten fazla ticari gemi geçiş yapıyordu. Hafta sonu boyunca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeniden tırmanan askeri gerginlik, gemi sahiplerinin ve lojistik operatörlerinin temkinli kalmasına yol açarak boğazdaki trafiğin duraklamasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı girişlerinde süper tanker hareketliliği arttı

Pazartesi günü Basra Körfezi limanlarına giriş yapan gemilerin sayısı, bölgeden çıkış yapanları geride bıraktı. Çok sayıda süper tanker, yükleme işlemlerini gerçekleştirmek üzere Körfez sularına giriş gerçekleştirdi. Armatörler ve ham petrol üreticileri, giriş yapan tankerlerin ilerleyen süreçte ham petrol yüklerini tam kapasite doldurarak Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli şekilde geri dönebileceğine dair güçlü bir iyimserlik taşıyor. Sevkiyatlardaki artış trendi, küresel piyasalara yönelik arzın yükseleceğine işaret eden en net gösterge olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, cuma ve cumartesi günleri Hürmüz Boğazı yakınlarında gerçekleşen gemi saldırılarına yanıt olarak İran sınırları içindeki birden fazla hedefi hava operasyonlarıyla vurdu. Ticari gemilere yönelik bu eylemler ve Amerikan ordusunun gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, hem bölgedeki hassas ateşkes sürecini hem de deniz taşımacılığı şirketlerinin boğazı kullanma istekliliğini doğrudan test ediyor.

Körfez ülkeleri ihracat operasyonlarına devam ediyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arabistan Emirlikleri ve Katar, hafta sonu tırmanan askeri risklere rağmen Basra Körfezi limanlarındaki ham petrol ve LNG yükleme operasyonlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Diğer taraftan Washington hükümetinin İran petrol satışlarına yönelik Amerikan doları cinsinden finansal işlemler de dahil olmak üzere uyguladığı yaptırımları 21 Ağustos tarihine kadar ertelemesi bölgedeki dengeleri değiştirirken Hürmüz Boğazı geçişlerindeki belirsizliği azaltıyor. Tahran yönetimi, sağlanan bu resmi muafiyet kararının ardından Körfez'deki ana ihracat merkezi konumundaki Hark Adası limanından Hürmüz Boğazı odaklı petrol yükleme faaliyetlerine yeniden hız verdi.