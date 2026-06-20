Hürmüz dersi petrol devini harekete geçirdi: Küresel depolama ağını büyütme kararı aldı

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Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, İran savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tedarik sorunlarının ardından küresel depolama kapasitesini genişletmeyi gündemine aldı.

Bilgilere göre Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Al-Rumayyan, şirketin özellikle Asya'da önemli depolama tesislerine sahip olduğunu ancak dünya genelinde daha büyük bir depolama ağı oluşturulmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz etkili oldu

Şirketin yeni adımı, savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji sevkiyatı aksaklıklarının etkili olduğu ifade edildi. Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan boğazda yaşanabilecek kesintiler, üretici ülkelerin enerji güvenliği stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Uzmanlara göre depolama kapasitesinin artırılması, petrolün nihai tüketiciye daha yakın bölgelerde tutulmasını sağlayarak olası kriz dönemlerinde arz güvenliğini güçlendirebilir.

Enerji güvenliğinde yeni dönem

Aramco'nun planladığı olası yatırımlar yalnızca ihracat güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda talep dalgalanmalarına daha hızlı yanıt verilmesine de katkı sağlayacak.

Böylece depolama tesisleri yalnızca stok yönetimi amacıyla kullanılan yapılar olmaktan çıkıp enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri haline gelecek.

Avrupa yatırımları da gündemde

Al-Rumayyan, Roma'da düzenlenen FII PRIORITY Europe Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun 2017-2025 döneminde Avrupa ve İngiltere'de toplam 98 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Aramco'nun aynı dönemde Avrupalı tedarikçilere yaklaşık 80 milyar euro kaynak aktardığını belirten Al-Rumayyan, Avrupa'daki bazı düzenlemelerin yatırım süreçlerini zorlaştırdığını da ifade etti.

Yeni depolama merkezleri nerede kurulacak?

Şirket henüz yeni depolama projelerine ilişkin nihai kararını açıklamasa da, savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Aramco'nun uzun vadeli stratejisinde önemli değişikliklere yol açtığı değerlendiriliyor.

Enerji piyasaları ise şirketin ilk yeni depolama yatırımlarını hangi bölgelerde hayata geçireceğine odaklanmış durumda.