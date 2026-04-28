Hürmüz'de iki ay sonra bir ilk! LNG tankeri ablukayı aştı

Küresel enerji piyasalarının kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran arasındaki karşılıklı ablukalar nedeniyle duran LNG trafiğinde sınırlı da olsa hareket gözlendi. Gemi takip verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yükleme yapan bir tanker ablukayı aşarak güvenli bölgeye ulaştı.

Ablukayı aşan sevkiyat

"Mubaraz" adlı LNG tankeri, mart başında Das Adası'ndan yükleme yaptıktan sonra bir süre Körfez içinde bekledi. 31 Mart'ta AIS sinyalini kesen geminin yaklaşık dört hafta boyunca radar altında hareket ettiği, 27 Nisan'da ise Hindistan'ın batısında yeniden sinyal vererek güvenli sulara ulaştığını teyit ettiği belirtildi. Tankerin rotasının Çin'deki bir terminal olduğu ve 15 Mayıs'ta varışın planlandığı bildirildi.

Küresel arzda kritik boğaz

Hürmüz Boğazı, dünya LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Savaş öncesinde günlük ortalama üç LNG tankeri bu hattı kullanırken, son iki ayda geçişlerin neredeyse durma noktasına geldiği kaydedildi.

Bölgede artan gerilim nedeniyle Katar gibi büyük ihracatçıların gemileri de geri dönmek zorunda kalmıştı. Sevkiyatların aksaması, Avrupa ve Asya spot piyasalarında doğal gaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

"Kriz dönemi prosedürü"

Denizcilik uzmanları, yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren gemilerin tespit edilmemek veya sinyal bozuculardan kaçınmak için AIS sistemlerini kapatmasının yaygın bir uygulama haline geldiğine dikkat çekiyor.