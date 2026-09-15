Google Haberler

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu: 13 kişi yaralandı

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki 3 kente insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaralandığını, 7 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu: 13 kişi yaralandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

Tuğgeneral Maliki, Koalisyon Güçleri'nin Husileri caydırmak ve düşmanca saldırılarıyla mücadele etmek için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.

Trump tarifeleri ticaret rotasını değiştiriyor Kanada Avrupa’ya yaklaşıyorTrump tarifeleri ticaret rotasını değiştiriyor Kanada Avrupa’ya yaklaşıyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (15 Eylül 2026)Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (15 Eylül 2026)Enerji
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar