IEA Başkanı Birol: Ortadoğu’daki enerji arzının toparlanması iki yılı bulabilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Ortadoğu’da çatışmalar nedeniyle kesintiye uğrayan enerji arzının yeniden eski seviyelerine ulaşmasının yaklaşık iki yıl alabileceğini söyledi. İsviçre basınından Neue Zürcher Zeitung gazetesine konuşan Birol, toparlanma sürecinin ülkelere göre değişeceğini ancak genel görünümde savaş öncesi üretim ve sevkiyat düzeylerine dönüşün kısa vadede mümkün görünmediğini belirtti.

“Toparlanma süreci ülkeye göre değişecek”

Birol, toparlanmanın ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini ifade etti. Irak’ta sürecin daha uzun sürebileceğini söyleyen Birol, Suudi Arabistan’da ise toparlanmanın görece daha hızlı olabileceğini belirtti. Buna karşın genel tabloya bakıldığında, bölgedeki enerji arzının savaş öncesi seviyelere dönmesinin yaklaşık iki yılı bulabileceğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı için kritik uyarı

Birol, özellikle Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması ihtimalinin piyasalarda yeterince ciddiye alınmadığını söyledi. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan boğazın uzun süre kapalı kalması halinde, petrol ve doğal gaz piyasalarında ciddi fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağına işaret etti.

Martta duran sevkiyatın etkisi şimdi hissediliyor

Savaş öncesinde yola çıkan petrol ve doğal gaz sevkiyatlarının varış noktalarına ulaşmasının, ilk aşamada arz şokunun etkisini sınırladığını belirten Birol, mart ayında yeni tanker yüklemelerinin yapılmadığını söyledi. Bu nedenle özellikle Asya pazarlarına yönelik yeni petrol, gaz ve yakıt sevkiyatının gerçekleşmemesinden kaynaklanan arz boşluğunun artık hissedilmeye başlandığını ifade etti.

Acil rezerv seçeneği masada

IEA’nın mart ayında gerçekleştirdiği acil petrol rezervi kullanımının ardından yeni bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Birol, ajansın gerektiğinde hızlı ve kararlı şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.