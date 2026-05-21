IEA Başkanı Fatih Birol tarih vererek uyardı: Petrol kırmızı bölgeye girebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Londra’daki Chatham House etkinliğinde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizin küresel enerji piyasalarına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran savaşının başlamasını “büyük bir olay” olarak değerlendirdiklerini belirten Birol, “Bu krizde 14 milyon varil petrol kaybedildi” dedi. Krizin geçmişte yaşanan enerji şoklarından daha ağır sonuçlar doğurduğunu ifade eden Birol, petrol fiyatlarının savaş öncesine kıyasla yaklaşık iki katına çıktığını söyledi.

Petrol piyasasında arz baskısı artıyor

Küresel petrol piyasasında arz tarafındaki sıkıntıların büyüdüğünü kaydeden Birol, “Stoklar eriyor, yeni petrol gelmiyor, talep seyahat sezonu ile artacak” ifadelerini kullandı.

Talepteki yükselişe dikkat çeken Birol, “Temmuz veya ağustosta kırmızı bölgeye girebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Krizin çözümüne ilişkin konuşan Birol, “Krizin tek ve nihai çözümü koşulsuz şartsız Hürmüz’ün açılması” dedi.

“Ülkeler yeni tedarik yolları arayacak”

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının enerji piyasalarında güven sorununu derinleştirdiğini söyleyen Birol, “Hürmüz’ün kapanması ile vazo kırıldı, ülkeler artık farklı tedarik yolları arayacak” ifadelerini kullandı.

Birol, Ortadoğu’nun güvenilir petrol ihracatçısı bölge algısının da zarar gördüğünü belirtti.

Enerji piyasalarında artık yalnızca fiyatların değil, arz güvenliğinin de belirleyici olacağını vurgulayan Birol, “Enerji tedarikinde fiyat kadar güven unsuru önemli olacak” dedi.

“Dünya tehlikeli bir yere dönüşüyor; artık enerji güvenliği ulusal güvenlik demek” diyen Birol, birçok ülkenin kriz sonrası yeni enerji politikaları geliştireceğini ifade etti.

Elektrikli araç ve yenilenebilir enerji vurgusu

Elektrikli otomobillere yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirten Birol, tüketicilerin bu araçlara yönelmesinde ekonomik avantajların öne çıktığını söyledi.

“Elektrikli araba ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ya da temiz enerjiden dolayı değil ucuz olduğu için tercih ediliyor” ifadelerini kullanan Birol, enerji sektöründe geleceğin elektrifikasyonda olduğunu kaydetti.

Yapay zeka yarışında belirleyici unsurun ucuz ve erişilebilir elektrik olacağını vurgulayan Birol, “Yapay zeka yarışını ucuz ve bol elektriği olan kazanacak” dedi.

Yenilenebilir enerji ve nükleer dönüşü öne çıktı

Nükleer enerjinin yeniden yükselişe geçtiğini belirten Birol, geçen yıl dünyada kurulan elektrik santrallerinin yüzde 75’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyledi.

Savaş nedeniyle rafineriler, petrol sahaları ve boru hatlarının ciddi zarar gördüğünü ifade eden Birol, özellikle petrol gelirine bağımlı ekonomilerin ağır baskı altında kaldığını kaydetti.

Suudi Arabistan’ın mali açıdan daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Birol, Irak gibi ülkelerin daha kırılgan durumda bulunduğunu söyledi. Irak’ın gelirlerinin yüzde 90’ının petrolden sağlandığını belirten Birol, gelirlerde sert kayıplar yaşandığını ifade etti.

Üretim ve rafineri kapasitesinin eski seviyelerine dönmesinin bazı ülkelerde yıllar sürebileceğini kaydeden Birol, olası arz krizlerine karşı IEA rezervlerinin büyük bölümünün kullanılabilir durumda olduğunu söyledi.

Birol, “IEA stoklarımızın yüzde 80’i hala duruyor, gerektiğinde piyasaya verilebilir” dedi.