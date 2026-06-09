Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri alternatif boru hatları konusunda yarışıyor

Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla kaybedilen ihracat kapasitesini ikame etmek amacıyla petrol boru hatlarını genişletme planlarına hız verdi. Irak kabinesi geçen hafta ham petrol sevkiyatını günlük 220 bin varilden 770 bin varile çıkaracak olan Irak-Türkiye boru hattı şebekesini hızlandırma planını onayladı.

Dünya Bankası verilerine göre, petrol sektörü 2025 yılında Irak'ın reel gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 53'ünü oluşturdu. Bölgesel alternatif sunan Kürdistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz'deki Ceyhan limanına uzanan güzergah, tamamen körfeze bağımlı olan Irak ekonomisine rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel çatışmalar petrol sevkiyatını durma noktasına getirdi

Ekonomik istihbarat sağlayıcısı QuantCube Technology şirketinin CNBC ile paylaştığı özel veriler, savaşın başlamasından bu yana coğrafi olarak Hürmüz Boğazı'na bağımlı olan Irak'ın genel ihracatının neredeyse tamamen durduğunu gösteriyor. Şirketin geliştirdiği gösterge, limanlardan ayrılan gemilerin taşıdığı kargo ağırlığını tahmin etmek için net tonaj hacmini ölçüyor. QuantCube kıdemli ekonomisti Alan Lemangnen, petrolün neredeyse tamamını Hürmüz üzerinden taşıyan Irak'ın, rotayı değiştiremeyen konumu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'a kıyasla çok daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti. Irak hükümeti, 16 Mayıs tarihindeki basın toplantısında, savaş öncesinde 93 milyon varil olan nisan ayı Hürmüz Boğazı petrol sevkiyatının 10 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak için Fujairah terminaline uzanan yeni Batı-Doğu boru hattı inşaatını öne çekti. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 15 Mayıs günü küresel enerji talebini karşılamak için hattın teslimatının hızlandırılması talimatını verdi. Kısa adı ADNOC olan Abu Dhabi National Oil Company, 2027 yılında devreye girecek projeyle petrol ihraç kapasitesini iki katına çıkaracak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer terminaller üzerinden de sevkiyat yapabilmesi, Hürmüz'ün kapanmasının yarattığı etkiyi hafifletiyor. Alan Lemangnen, Fujairah terminali savaşta hasar görmüş olsa bile Birleşik Arap Emirlikleri'nin teorik olarak büyük miktarda petrol ihraç edecek altyapıya ve gemilere sahip olduğunu vurguladı.

Alternatif enerji hatları güvenlik riskleriyle karşılaşıyor

Mevcut altyapı alternatifleri de askeri saldırı tehditleri barındırıyor. İran, nisan ayında Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi yakınlarındaki işleme tesislerini Kızıldeniz'deki bir ihracat merkezine bağlayan Doğu-Batı hattına saldırı düzenlerken, Fujairah terminalini vuran İran İHA'ları da ham petrol yükleme operasyonlarını sekteye uğrattı. Uluslararası Enerji Ajansı, Suudi Arabistan hattı ile BAE hattının toplam kullanılabilir kapasitesini günlük 3,5 ila 5,5 milyon varil olarak tahmin ediyor. Suudi Arabistan ise mart ayında kendi hattının günlük 7 milyon varil pompaladığını duyurdu.

Boru hatlarının birden fazla bölgeden geçmesi durumunda uluslararası anlaşmaların gerekliliği, devasa altyapı yatırımlarının yanı sıra zaman da gerektiriyor. Boru hatlarındaki mevcut akış, savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük geçen yaklaşık 20 milyon varil petrol ve türevi ürününün oldukça gerisinde kalıyor. Lloyd's List verilerine göre, deniz yolundaki trafik mayıs ayında İran savaşının en düşük seviyesine geriledi. Körfez'de mahsur kalan gemiler Tahran'ın onayı olmadan hareket ettiklerinde saldırı riskiyle, İran ile iş birliği yaptıklarında ise ABD yaptırımlarıyla yüzleşiyor.