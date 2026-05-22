İran düşük seviyeli zenginleştirilmiş uranyumunu yurt dışına göndermeyecek

İran dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkedeki neredeyse silah sınıfına yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun yurt dışına sevk edilmemesi yönünde bir talimat yayımladı. Reuters'ın iki üst düzey İran kaynağına dayandırdığı habere göre, bu karar Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine ilişkin temel bir politika değişikliğine işaret etmiyor. İran daha önce uranyumun yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılacağını açıklamıştı.

Trump, İran'ın elindeki uranyum varlıklarına el koyma yönündeki tutumunu yineledi. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilemeyeceğini belirterek, ülkeye karşı yürütülen savaşın ana hedefini nükleer faaliyetlerin durdurulması olarak tanımladı. Washington ile Tahran arasındaki barış müzakerelerinde uranyum konusundaki anlaşmazlık temel bir çıkmaz olmaya devam ediyor.

İki taraf arasında kırılgan ateşkes sürerken anlaşma sağlanamadı

Taraflar arasında kırılgan bir ateşkes yürürlükte kalırken, çıkmazı çözmeye yönelik çabalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Trump, potansiyel bir barış anlaşması taslağının "son aşamalarında" olunduğunu söyledi. Aynı açıklamada, bir anlaşmaya varılamaması durumunda "biraz sert bazı şeyler yapılacağı" uyarısında bulunarak çatışmaların yeniden tırmanma ihtimaline işaret etti.

İran barış önerilerinde Hürmüz Boğazı geçiş ücreti planını sundu

İran tarafı, çatışmayı sonlandırmak için Washington'un en son pozisyonunu incelediğini açıklarken, olası yeni saldırılara kendi ezici saldırılarıyla yanıt vermeye hazır olduğunu da bildirdi. Bu hafta başında Trump, İran'a yönelik planlanmış bir askeri operasyonu ertelediğini ve ülkeyle müzakerelerin iyi gittiğini duyurmuştu.

Savaşın ana odak noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, bir çözüme yönelik ilerleme olmaması nedeniyle savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. İran'ın bu su yolundan geçiş için ücret almayı planladığı ve bu fikri barış önerilerine dahil ettiği bildiriliyor.