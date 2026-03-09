Google Haberler

İran, Hürmüz Boğazı üzerinden kendi petrol sevkiyatını sürdürüyor

Savaşın başlamasından bu yana İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden en az 11–12 milyon varil ham petrol sevkiyatı yaptığı bildirildi. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdaki akışın devam etmesi arzın tamamen kesilmesini önlerken fiyatlarda dalgalanma sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı üzerinden kendi petrol sevkiyatını sürdürüyor

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Tanker takip verileri sağlayan TankerTrackers.com’un kurucu ortağı Samir Madani’nin paylaştığı bilgilere göre, 28 Şubat’tan bu yana İran’dan en az 11–12 milyon varil ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildi.

Madani, uydu verilerindeki gecikmeler nedeniyle gerçek sevkiyat miktarının daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Petrol 100 doları aştı, hükümetler akaryakıt fiyatlarına müdahale ediyorPetrol 100 doları aştı, hükümetler akaryakıt fiyatlarına müdahale ediyorEkonomi
Petrol fiyatındaki artış cüzdana da yansıyacak! İşte faturaların ikiye katlanacağı harcama kalemleriPetrol fiyatındaki artış cüzdana da yansıyacak! İşte faturaların ikiye katlanacağı harcama kalemleriEkonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar