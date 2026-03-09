İran, Hürmüz Boğazı üzerinden kendi petrol sevkiyatını sürdürüyor

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalara rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Tanker takip verileri sağlayan TankerTrackers.com’un kurucu ortağı Samir Madani’nin paylaştığı bilgilere göre, 28 Şubat’tan bu yana İran’dan en az 11–12 milyon varil ham petrol sevkiyatı gerçekleştirildi.

Madani, uydu verilerindeki gecikmeler nedeniyle gerçek sevkiyat miktarının daha yüksek olabileceğini ifade etti.