İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti! Türkiye'de doğalgaz kesilecek mi?

İran, İsrail'in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından Türkiye'ye doğal gaz ihracatını geçici olarak durdurduğu idda edildi.

Kesintinin süresine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, enerji piyasalarında gelişmeler yakından izleniyor.

Türkiye'nin gazında İran'ın payı yüzde 14

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı. Bu nedenle kesinti, arz güvenliği açısından dikkatle takip ediliyor.

Alternatif tedarik ve stoklar devrede

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan'dan gaz alımının sürdüğünü ve mevcut stokların yeterli seviyede olduğunu belirtti. Enerji yönetimi, kısa vadede arz sıkıntısı yaşanmaması için alternatif kaynakların devrede olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan İran'ın, barış dönemlerinde dahi özellikle kış aylarında teknik gerekçelerle Türkiye'ye gaz akışını zaman zaman durdurduğu biliniyor.