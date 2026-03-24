İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti! Türkiye'de doğalgaz kesilecek mi?

İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti iddiası: Gözler alternatif kaynaklarda
İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırı, Türkiye'nin enerji rotasını etkiledi. İran, saldırı sonrası Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurduğu iddia edildi. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü karşılayan bu kritik kanaldaki kesinti, enerji piyasalarında takibe alındı. Enerji yönetimi Rusya ve Azerbaycan’dan gelen akışın sürdüğünü ve mevcut stokların yeterli olduğunu belirterek arz güvenliği için alternatif planları devreye soktu.
Kesintinin süresine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, enerji piyasalarında gelişmeler yakından izleniyor.
Türkiye'nin gazında İran'ın payı yüzde 14
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı. Bu nedenle kesinti, arz güvenliği açısından dikkatle takip ediliyor.
Alternatif tedarik ve stoklar devrede
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan'dan gaz alımının sürdüğünü ve mevcut stokların yeterli seviyede olduğunu belirtti. Enerji yönetimi, kısa vadede arz sıkıntısı yaşanmaması için alternatif kaynakların devrede olduğunu ifade ediyor.
Öte yandan İran'ın, barış dönemlerinde dahi özellikle kış aylarında teknik gerekçelerle Türkiye'ye gaz akışını zaman zaman durdurduğu biliniyor.