İran'ın ABD gemisini hedef alması sonrası petrol yükseldi

Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu’dan gelen son gelişmelerle yeniden dalgalandı. İran ordusu, ABD donanmasına ait bir muhribin Hürmüz Boğazı’na girişinin engellendiğini duyururken, İran basınında yer alan haberlerde bir ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu iddia edildi.

Devlet medyasına göre ordunun halkla ilişkiler birimi, söz konusu girişimin sert bir uyarıyla durdurulduğunu açıkladı. Resmi açıklamada, "İslam Cumhuriyeti Donanması'nın kararlı ve hızlı uyarısı ile Amerikan ve Siyonist düşman muhriplerinin Hürmüz Boğazı'na girişi engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Petrol hızla yükseldi

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimin ardından, petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Güne 107 dolar seviyelerinde başlayan Brent petrol, haber öncesinde 109 dolar civarında işlem görüyordu. Ancak İran’ın ABD gemisini vurduğu iddialarının ardından fiyatlar hızlı yükselişle 113,53 dolara kadar tırmandı. Sabah saatlerinden itibaren yüzde 6'ya yakın yükseliş gerçekleşti.