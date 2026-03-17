İspanya'dan petrol hamlesi: 11,5 milyon varillik rezerv serbest bırakılacak

İspanya hükümeti, Orta Doğu’daki gerilimin ardından yükselen petrol fiyatlarına karşı önlem almak amacıyla stratejik rezervlerini devreye alma kararı aldı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemelerinin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Madrid yönetimini harekete geçirdi.

90 gün içinde kademeli serbest bırakma

Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların neden olduğu arz açığını gidermek amacıyla 90 gün içinde 11,5 milyon varile kadar petrolün serbest bırakılmasına onay verildiğini duyurdu.

Aagesen, sürecin aşamalı şekilde yürütüleceğini ve ilk adımın 15 gün içinde atılacağını belirtti. Alınan kararın, Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel ölçekte planladığı petrol serbest bırakma adımlarıyla da uyumlu olduğu ifade edildi.

"Sakin olunmalı" mesajı

İspanya’nın petrol ve doğal gaz arzına doğrudan bağımlılığının sınırlı olduğunu vurgulayan Aagesen, piyasalardaki gelişmelere rağmen temkinli olunması gerektiğini belirtti. Aagesen, "sakin olunması gerektiğini" ifade ederken, fiyatlardaki "etki ve dalgalanmaların yakından gözlemlendiğini" kaydetti.

Ekonomik tedbirler yolda

Öte yandan Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin İspanya ekonomisine etkilerini sınırlamak amacıyla 20 Mart’ta olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda yeni kararların alınacağını açıkladı. Cuerpo, bu kapsamda "normal ölçülerde bazı tedbirler almak" üzere kararnameler çıkarılacağını söyledi.

"Savaşın sona ermesi gerekiyor"

Hükümet Sözcüsü ve Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz ise çatışmaların insani boyutuna dikkat çekti. Saiz, "Tüm seslerin yükselmesi ve savaşa hayır denilmesi halen çok gerekli. Açıkçası, bu savaşın süresini ve ülkemizi nasıl etkileyeceğini kestirmek zor ama büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle en iyi hareket tarzı, halihazırda ölümlere, yaralanmalara ve binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan insani felaketi durdurmak için savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesidir." ifadelerini kullandı.