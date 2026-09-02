Kış yaklaşırken Avrupa'da gaz alarmı: Fatura kabarıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmaların sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzına yönelik endişeleri artırmasıyla yükseldi. Avrupa gaz piyasası için referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli doğal gaz kontratlarının megavatsaat fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla yüzde 2,3 artarak 73,88 Euro'ya çıktı.

TTF'de ekim vadeli kontratlar dün 72,22 Euro'dan kapanmıştı. Fiyatlar pazartesi günü 69 Euro'nun üzerine çıkarak Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Hürmüz'deki risk Avrupa'yı etkiliyor

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden LNG akışında uzun süreli kesinti yaşanabileceği endişesini güçlendirmesi etkili oldu. Gerilimin arttığı dönemde boğazdan LNG sevkiyatının neredeyse durma noktasına gelmesi, arz kaygılarını daha da artırdı.

Bu gelişme, Avrupa'daki alıcıları kış ısıtma sezonu öncesinde alternatif LNG kargoları için daha yoğun rekabete yöneltti. Bu hafta Avrupa ve Asya'da soğutma amaçlı doğal gaz talebine ilişkin tahminler gerilese de, Avrupa'daki alıcıların düşük depolama seviyeleri ve Orta Doğu kaynaklı arz riskleri nedeniyle ABD LNG'si için daha yüksek teklifler verdiği belirtildi.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 65,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin LNG ihracatı artıyor

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) salı günü yayımladığı verilere göre, ülkenin LNG ihracatı yılın ilk altı ayında günlük ortalama 17,4 milyar fit küpe ulaştı. Bu miktar, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 23 artışa işaret etti.

EIA, ABD'nin LNG ihracatının 2026'nın ikinci yarısında günlük ortalama 17,3 milyar fit küp, 2027'nin ilk yarısında ise 18,7 milyar fit küp düzeyine çıkmasını bekliyor.

İhracattaki artışta yeni LNG terminallerinin devreye alınması ve mevcut tesislerdeki kapasite genişletmeleri etkili oldu. Söz konusu kapasite artışları, ABD'nin 2016'da büyük ölçekli LNG ihracatına başlamasından bu yana en hızlı ihracat büyümesinin yaşanmasını sağladı.

Asya'ya LNG sevkiyatı ikiye katlandı

Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın neden olduğu piyasa aksamaları, ABD'nin LNG ihracat rotalarını da değiştirdi. ABD'nin Asya'ya LNG sevkiyatı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı. Ülkenin hem Avrupa'ya hem de Asya'ya yönelik LNG ihracat hacmi de yükseldi.

Analistler, Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranının mevsim normallerinin altında kalması ve Orta Doğu kaynaklı arz kesintisinin uzaması halinde, kış aylarında bölgede daha sert fiyat hareketleri görülebileceği uyarısında bulunuyor.