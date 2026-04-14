Küresel petrol talebinde alarm! Covid sonrası en sert düşüş geliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İran'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmaya yakın durumun küresel enerji piyasalarına etkisini değerlendirdiği raporunda, petrol talebine ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Talep beklentisi sert şekilde düşürüldü

Ajans, daha önce günlük 640 bin varil artış öngördüğü küresel petrol talebinin bu yıl günlük 80 bin varil daralacağını tahmin etti. İkinci çeyrekte talebin günlük 1,5 milyon varil azalması beklenirken, bu düşüşün Covid-19 döneminden bu yana en sert gerileme olacağı belirtildi.

Rapora göre mart ayında küresel petrol arzı 10,1 milyon varil azalarak günlük 97 milyon varile indi. OPEC+ üretiminde aylık bazda 9,4 milyon varil, ham petrol arzında ise 8,1 milyon varillik düşüş kaydedildi. Körfez bölgesinden yapılan ihracatın da tüm güzergâhlarda 15,8 milyon varil azaldığı bildirildi.

2026 için üretim görünümü

IEA, OPEC+ üretiminin 2026'da günlük 2,4 milyon varil azalmasını, OPEC dışı üretimin ise 850 bin varil artmasını bekliyor. Küresel arzın bu yıl toplamda 1,5 milyon varil düşeceği öngörülürken, önceki tahmin artış yönündeydi.

Ajans, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması halinde düzenli ihracatın eski seviyesine dönmesinin yaklaşık iki ay sürebileceğini belirtti. Küresel büyüme tahmini de yüzde 3'e çekildi.

"Belirsizlik nadir görülen seviyede"

Raporda, artan fiyatların talebi baskıladığına dikkat çekilerek, "küresel petrol piyasası dengelerine ilişkin görünüm nadiren bu kadar belirsiz olmuştu" ifadesine yer verildi.